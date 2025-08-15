Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі

Народний депутат Сергій Кузьміних активно виступає за зниження цін на ліки, звинувачуючи у зростанні цін маркетингові договори, які заборонені вже півроку. Водночас, аптеки втрачають доходи та програми лояльності, а мобільні аптечні пункти припиняють роботу.