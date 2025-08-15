Нардеп Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві, роками затягує судовий процес. Водночас він отримує мільйонні компенсації з держбюджету та просуває ініціативи, що збігаються з інтересами фармгігантів.
Фармвиробники лобіюють нове регулювання ринку біологічно активних добавок після зростання попиту на них. Експерти попереджають про ризики для споживачів та бізнесу через швидке впровадження нових правил.
Народний депутат Сергій Кузьміних активно виступає за зниження цін на ліки, звинувачуючи у зростанні цін маркетингові договори, які заборонені вже півроку. Водночас, аптеки втрачають доходи та програми лояльності, а мобільні аптечні пункти припиняють роботу.
Народний депутат Сергій Кузьміних, голова підкомітету з питань фармації, має очевидний конфлікт інтересів через фінансові зв'язки з родиною Загоріїв, власниками "Дарниці". Його публічні заяви та законодавчі ініціативи збігаються з позицією фармгіганта, що може бути зловживанням впливом.
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав нардепа Олександра Дубінського з посади заступника голови та члена комітету. Причиною рішення є оголошення підозри нардепу, тоді як інший нардеп, Сергій Кузьміних, продовжує перебувати у профільному комітеті, маючи підозру щодо отримання хабаря.
Народний депутат Сергій Кузьміних вчергове не з'явився на судове засідання у справі про хабарництво. Прокурор клопотав про примусовий привід, розгляд відкладено.
Понад 50% засідань у справі про хабар нардепа Кузьміних не відбулися через неявку фігуранта та його адвокатів. Це може бути тактикою затягування процесу, що може призвести до зміни запобіжного заходу.
Журналістське розслідування виявило ознаки можливої координації дій нардепа Сергія Кузьміних та фармгіганта "Дарниця" для монополізації ринку. Це може свідчити про конфлікт інтересів та зловживання впливом.
Народний депутат Сергій Кузьміних, попри заборону маркетингових договорів, продовжує просувати інтереси фармацевтичної компанії "Дарниця". Це призводить до відсутності зниження цін на ліки та монополізації ринку.
Сергій Кузьміних, попри заборону маркетингових договорів на фармринку, продовжує просувати тези щодо впливу маркетингу на ціни ліків.
Народний депутат, що є фігурантом справи про хабар, з'явився на відкритті Центру ментального здоров'я. Він обвинувачується в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання.
Голова підкомітету з питань фармації Сергій Кузьміних розкритикував аптечні мережі за агресивне просування БАДів та ВТМ ліків. Однак, аналіз ринку спростовує його твердження, вказуючи на маніпуляції фактами та лобізм.
Народний депутат Сергій Кузьміних вкотре виступає за обмеження аптечного маркетингу, що збігається з позицією компанії "Дарниця". Юристи вказують на можливі ознаки зловживання впливом, що може стати підставою для перевірки правоохоронними органами.
Контент-аналіз виявив збіг у комунікації нардепа Кузьміних та компанії "Дарниця". Юрист Олег Шрам пояснив, що лінгвістична експертиза може встановити авторство висловлювань, включаючи ознаки ставлення суб’єкта до подій чи осіб.
Сергій Кузьміних залишається головою підкомітету ВР з питань фармації, будучи обвинуваченим у кримінальному провадженні за хабарництво. Він також представляє Україну на міжнародному рівні, що створює репутаційні ризики для держави.