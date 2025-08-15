$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 92761 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 59203 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 55575 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26 • 51970 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 108396 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 185946 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85102 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 170278 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57016 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Теги
Люди

Сергій Кузьміних

Народний депутат України
Сергій Володимирович Кузьміних народився 17 січня 1983 року у Житомирі. Вищу освіту здобув у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "Інженер-системотехнік". До політичної кар'єри займався підприємницькою діяльністю та був засновником «Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних». З 2019 року є народним депутатом України 9-го скликання від партії "Слуга народу" та обіймає посаду голови підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
2005
Закінчив Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
2015
Була створена громадська організація "Житомирський обласний фонд братів Кузьміних"
2017
Вилучили права за "пʼяне" водіння, а згодом оштрафували на 10 200 гривень
2019
Обраний народним депутатом України 9-го скликання
2019
Став головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності
2022
Викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн
2023
Став автором скандального законопроєкту № 9223, що пропонував криминалізувати критику влади у соціальних мережах
Новини по темi
Ексклюзив
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям

Нардеп Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві, роками затягує судовий процес. Водночас він отримує мільйонні компенсації з держбюджету та просуває ініціативи, що збігаються з інтересами фармгігантів.

Суспільство • 15 серпня, 11:14 • 186005 перегляди
Ексклюзив
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України

Фармвиробники лобіюють нове регулювання ринку біологічно активних добавок після зростання попиту на них. Експерти попереджають про ризики для споживачів та бізнесу через швидке впровадження нових правил.

Економіка • 14 серпня, 13:54 • 208702 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі

Народний депутат Сергій Кузьміних активно виступає за зниження цін на ліки, звинувачуючи у зростанні цін маркетингові договори, які заборонені вже півроку. Водночас, аптеки втрачають доходи та програми лояльності, а мобільні аптечні пункти припиняють роботу.

Політика • 14 серпня, 12:29 • 108691 перегляди
Ексклюзив
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto

Народний депутат Сергій Кузьміних, голова підкомітету з питань фармації, має очевидний конфлікт інтересів через фінансові зв'язки з родиною Загоріїв, власниками "Дарниці". Його публічні заяви та законодавчі ініціативи збігаються з позицією фармгіганта, що може бути зловживанням впливом.

Політика • 13 серпня, 08:39 • 198070 перегляди
Очищення парламенту: Дубінський – старт, Кузьміних – логічне продовження

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав нардепа Олександра Дубінського з посади заступника голови та члена комітету. Причиною рішення є оголошення підозри нардепу, тоді як інший нардеп, Сергій Кузьміних, продовжує перебувати у профільному комітеті, маючи підозру щодо отримання хабаря.

Політика • 12 серпня, 13:10 • 2117 перегляди
Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних знову не з’явився на суд - прокурор вимагає примусовий привід

Народний депутат Сергій Кузьміних вчергове не з'явився на судове засідання у справі про хабарництво. Прокурор клопотав про примусовий привід, розгляд відкладено.

Політика • 11 серпня, 13:29 • 6514 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto

Понад 50% засідань у справі про хабар нардепа Кузьміних не відбулися через неявку фігуранта та його адвокатів. Це може бути тактикою затягування процесу, що може призвести до зміни запобіжного заходу.

Політика • 11 серпня, 10:29 • 140403 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto

Журналістське розслідування виявило ознаки можливої координації дій нардепа Сергія Кузьміних та фармгіганта "Дарниця" для монополізації ринку. Це може свідчити про конфлікт інтересів та зловживання впливом.

Економіка • 8 серпня, 14:30 • 271530 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto

Народний депутат Сергій Кузьміних, попри заборону маркетингових договорів, продовжує просувати інтереси фармацевтичної компанії "Дарниця". Це призводить до відсутності зниження цін на ліки та монополізації ринку.

Економіка • 7 серпня, 12:43 • 115574 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться

Сергій Кузьміних, попри заборону маркетингових договорів на фармринку, продовжує просувати тези щодо впливу маркетингу на ціни ліків.

Політика • 6 серпня, 12:02 • 107731 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині

Народний депутат, що є фігурантом справи про хабар, з'явився на відкритті Центру ментального здоров'я. Він обвинувачується в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання.

Політика • 5 серпня, 10:45 • 157123 перегляди
Ексклюзив
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto

Голова підкомітету з питань фармації Сергій Кузьміних розкритикував аптечні мережі за агресивне просування БАДів та ВТМ ліків. Однак, аналіз ринку спростовує його твердження, вказуючи на маніпуляції фактами та лобізм.

Політика • 4 серпня, 15:11 • 137212 перегляди
Ексклюзив
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи

Народний депутат Сергій Кузьміних вкотре виступає за обмеження аптечного маркетингу, що збігається з позицією компанії "Дарниця". Юристи вказують на можливі ознаки зловживання впливом, що може стати підставою для перевірки правоохоронними органами.

Політика • 1 серпня, 14:20 • 496014 перегляди
Ексклюзив
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування

Контент-аналіз виявив збіг у комунікації нардепа Кузьміних та компанії "Дарниця". Юрист Олег Шрам пояснив, що лінгвістична експертиза може встановити авторство висловлювань, включаючи ознаки ставлення суб’єкта до подій чи осіб.

Політика • 31 липня, 13:18 • 132712 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України

Сергій Кузьміних залишається головою підкомітету ВР з питань фармації, будучи обвинуваченим у кримінальному провадженні за хабарництво. Він також представляє Україну на міжнародному рівні, що створює репутаційні ризики для держави.

Політика • 30 липня, 14:00 • 211809 перегляди