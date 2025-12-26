$41.930.22
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Правоохоронці розслідують щонайменше шість кримінальних проваджень щодо приватної клініки Odrex в Одесі. Справи стосуються можливого шахрайства та неналежного виконання обов'язків медпрацівниками, що призвело до смерті пацієнтів. Юристи пояснили за яких обставин справи обʼєднають в одну.

Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані

Правоохоронні органи розслідують щонайменше шість кримінальних проваджень за заявами родичів загиблих пацієнтів та осіб, які вважають себе постраждалими від лікування у приватній одеській клініці Odrex. Йдеться про кримінальні провадження, відкриті за фактом можливого шахрайства, а також про можливе неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівниками клініки, що призвело до смерті пацієнта. Юристи, опитані УНН, зазначають, що кримінальні провадження проти клініки можуть бути обʼєднані в одну масштабну справу.

Від резонансної смерті до лавини заяв

Після смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року лікувався в Odrex і помер у клініці 27 жовтня, стало відомо про відкриття кримінального провадження. Двом лікарям, а саме завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову та лікарю-онкологу Марині Бєлоцерковській повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівниками клініки, що призвело до смерті пацієнта). Слідство вважає, що медики допустили критичні помилки, що призвели до смерті пацієнта.

Зокрема, за даними УНН, хворому не призначили антибіотикотерапію після операції та ігнорували симптоми сепсису.

Після цього почали зʼявлятися публічні історії інших родичів жертв "Одрекса" та постраждалих пацієнтів. Окрім того, що вони публічно розповіли про наслідки лікування в приватній клініці, постраждалі ще й звернулися у правоохоронні органи. За даними УНН, вже відкрито  щонайменше 5 кримінальних проваджень за річними частинами ст. 190 ККУ (шахрайство). Частина зі справ стосується вже нової юридичної особи, на яку переоформили клініку після смерті в ній відомого бізнесмена.

У заявах постраждалих переважно йдеться про введення в їх оману працівниками клініки щодо шансів на одужання, нав’язування дорогих протипоказаних процедур та операцій, а також заволодіння значними сумами коштів.

Хто і коли приймає рішення про об’єднання справ

Колишній перший заступник директора Державного бюро розслідування Олександр Бабіков у коментарі УНН пояснив, що рішення про об’єднання кримінальних проваджень ухвалює виключно прокурор.

Рішення про об'єднання кримінальних проваджень приймається прокурором… А по-друге, питання складне, і воно залежить від того, наскільки ці різні епізоди щодо одного  підприємства, одного кола осіб, пов'язані між собою. Чому? Тому що, з одного боку, кримінальне провадження, в якому можна об'єднати всі епізоди, буде більш об'єктивно висвітлювати картину тих подій, що відбулись, роль кожного зі співучасників кримінального правопорушення. Але, з іншого боку, велике коло учасників кримінального провадження, насправді потерпілих, може призвести до того, що справа буде громіздкою, і через велику кількість людей суд не зможе її ефективно розглядати 

– зазначив юрист.

За його словами, обʼєднати можуть й справи, відкриті за іншими статтями Кримінального кодексу, якщо вони поєднані по суті, наприклад, одна та сама група вчинила різні кримінальні правопорушення, кваліфікуються за різними статтями, але вони між собою пов'язані. У такому випадку, за словами Бабікова, доцільно їх розслідувати і розглядати в одному провадженні. 

Водночас юрист зазначив, що справи з великою кількістю потерпілих розслідувати складніше, але є випадки, коли це виправдано. "Якщо постраждалих більше, справа стає, скажімо так, процесуально більш складною, тому що з потерпілими необхідно також виконувати окремі процесуальні дії", - зазначив він.

Ключовий критерій – не клініка, а конкретні особи

Колишній заступник Генерального прокурора, юрист Олексій Баганець у коментарі УНН пояснив, що сама по собі велика кількість заяв або факт фігурування одного медзакладу не є підставою для об’єднання справ.

"Закон чітко говорить, якщо розслідується кілька кримінальних проваджень, відносно одних і тих же осіб, то, звичайно, їх треба об'єднувати", – зазначив Баганець.

За його словами, об’єднання проваджень за умови однакових фігурантів робить розслідування більш предметним і ефективним, а також значно його полегшить. Це зокрема, зменшує дублювання слідчих дій, дозволяє вибудувати єдину логіку доказування та дотриматися розумних строків досудового розслідування.

Варто зазначити, що на тлі щонайменше шести відкритих проваджень щодо Odrex питання їх можливого об’єднання виходить за межі суто процесуальної дискусії. Від цього залежить, чи побачить слідство, а в подальшому й суд системність дій представників клініки. Бо в протилежному випадку кожен епізод так і залишиться ізольованою історією.

Лілія Подоляк

