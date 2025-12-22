Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов

Міністерство охорони здоров’я України позапланово перевірить ще одну юридичну особу скандальної одеської клініки Odrex. Йдеться про ТОВ "Медичний дім "Одрекс", яке фігурує у низці кримінальних проваджень і саме тому стало предметом окремої уваги правоохоронних органів, повідомляє УНН.

Йдеться про перевірку дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики, а також вимог щодо контролю якості надання медичної допомоги пацієнтам. За інформацією редакції, підставою для такого звернення стало те, що саме ТОВ "Медичний дім "Одрекс" фігурує у низці кримінальних проваджень, відкритих за фактами можливого шахрайства та введення пацієнтів і їхніх родин в оману. Правоохоронці розслідують обставини можливого вчинення правопорушень.

Чому МОЗ перевіряє "Одрекс" вдруге?

Зараз за приватною клінікою Odrex стоять одразу кілька юридичних осіб, деякі з яких мають медичні ліцензії. Як писав УНН раніше, загалом ідеться щонайменше про три ТОВ, пов’язані між собою засновниками та місцем провадження діяльності.

При цьому, Міністерство охорони здоровʼя України вже ухвалило рішення про відкликання медичної ліцензії однієї з тьох – ТОВ "Дім медицини" – юридичної особи, під якою клініка працювала протягом багатьох років і яка фігурує у кримінальних провадженнях щодо смерті пацієнта Аднана Ківана. Підставою для такого рішення стала відмова адміністрації клініки надати комісії МОЗ медичну документацію для проведення перевірки, повідомив регулятор. Рішення щодо відкликання ліцензії набуде чинності 1 січня 2026 року.

Водночас попри анулювання однієї ліцензії та ініціювання перевірок іншої юридичної особи, клініка Odrex продовжує надавати медичні послуги. Зокрема зараз діяльність здійснюється на підставі медичної ліцензії, виданої ще у 2012 році на ТОВ "Центр медицини".

Крім цього, Odrex вже зареєстрував нову фірму – ТОВ "МДО Південь". Бенефіціари нової юридичної особи Леонід Кучук, Марина Арутюнян та Марія Павлусенко – детальніше про те хто це такі, УНН писав раніше. Цілком ймовірно, що побоюючись суспільного розголосу і можливих нових перевірок дотримання ліцензійних вимог, власники клініки вирішили перестрахуватися та завчасно отримати ще одну "резервну" медичну ліцензію на нову ТОВку. Поки ТОВ "МДО Південь" не встигла отримати ліцензію Міністерства охорони здоров'я на проведення медичної діяльності. Та такий варіант розвитку подій виключати не слід.

Можливий конфлікт інтересів Віктора Ляшка у "Справі Odrex"

Крім того, у "Справі Odrex" увагу суспільства привертає можливий конфлікт інтересів у взаємовідносинах клініки з Міністерством охорони здоровʼя України. Як раніше повідомляли журналісти, генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян входить до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює міністр Віктор Ляшко.

За таких обставин виникає закономірне питання: чи зможе Міністерство ухвалювати рішення щодо клініки, пов’язаною з членом власної робочої групи, без будь-якого впливу та упередженості? Чи все ж ТОВ "МДО Південь" отримає медичну ліцензію без додаткових питань від регулятора, що дозволить Odrex надавати медичні послуги попри численні скарги та кримінальні провадження?

Історії жертв "лікування"

Поки Odrex перереєстровує юридичні особи та переводить діяльність на нову компанію, в мережі продовжують з’являтися реальні історії людей, які пройшли через лікування в одеській клініці. І, як стверджують пацієнти Odrex та їх рідні, вийшли звідти або покаліченими, або не вийшли зовсім.

Документальний фільм "Осине гніздо" став точкою неповернення для репутації Odrex. У ньому жертви клініки вперше публічно розповіли про те, що відбувалося за дверима приватної медичної установи. Ці свідчення – не про прикрі помилки, а про системність, повторюваність і схожість історій, незалежно від діагнозів та стану пацієнтів.

Схема, яку описують постраждалі, майже завжди одна й та сама. Спершу – оптимістичні прогнози, відчуття, що "ви у хороших руках", переконання, що саме Odrex "врятує". Потім – стрімке погіршення стану здоровʼя пацієнта, поява нових ускладнень та діагнозів, що вимагають нових процедур. За цим – рахунки, що стрімко зростають, дзвінки рідним пацієнтів пізно вночі, з ультиматумами та погрозами. А коли гроші закінчуються – фінальний етап: судові позови, погрози фізичною розправою, вимоги сплатити "борги" та пропозиції віддати квартиру чи інше майно клініці. Розповіді самих пацієнтів та рідних тих, хто більше за себе говорити не може, можуть свідчити про системну проблему у клініці Odrex, а не про випадковість.