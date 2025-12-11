Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про відсторонення хірурга клініки Odrex Віталія Русакова

$42.280.10
Ексклюзив
14:13
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність
11 грудня, 06:28
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД
10:02
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11:09
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11:11
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триває
11:42
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11:11
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
10 грудня, 17:55
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
10 грудня, 16:30
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11:09
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
10 грудня, 12:19
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30
Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про відсторонення хірурга клініки Odrex Віталія Русакова

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Київський апеляційний суд 11 грудня 2025 року залишив без змін рішення Печерського районного суду про відсторонення від посади хірурга одеської клініки Odrex Віталія Русакова. Він є одним із двох лікарів, яким повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана.

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про відсторонення хірурга клініки Odrex Віталія Русакова

Київський апеляційний суд 11 грудня 2025 року залишив без змін рішення Печерського районного суду про відсторонення від посади хірурга одеської клініки Odrex Віталія Русакова, повідомляє УНН

Апеляційну скаргу адвоката Русакова відхилили, визнавши ухвалу слідчого судді Печерського райсуду законною та обґрунтованою. Тож, хірург скандальної одеської клініки Odrex і надалі залишатиметься відстороненим від роботи на час розслідування.

Віталій Русаков є одним із двох лікарів, яким повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана. Разом із Русаковим підозру отримала і лікар-онколог Марина Бєлоцерковська, яку після смерті пацієнта звільнили з клініки "Одрекс". Обом медикам інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч.1 ст.140 ККУ). Обоє перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язані носити електронні браслети.

Відомо, що останні пів року свого життя Аднан Ківан лікувався у клініці "Одрекс". Займалася його лікуванням онкологиня Марини Бєлоцерковська. Вона перебувала на постійному звʼязку із рідними бізнесмена і давала свої рекомендації щодо його подальшого лікування. Натомість оперував пацієнта давній друг родини Ківанів – Віктор Русаков, якому Аднан Ківан подарував квартиру з ремонтом в новозбудованому ЖК та новеньке авто Lexus, повідомляє журналістка Зоя Казанжи. 

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті. За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. 

Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта. Лікарі, які підозрюються, надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта

- йдеться у повідомленні ОГП.

Смерть Аднана Ківана стала центральним епізодом так званої "Справи Odrex", яка набула широкого суспільного резонансу. Рідні загиблого та інші пацієнти клініки наполягають на повному та неупередженому розслідуванні, заявляючи про численні випадки можливих медичних порушень у приватному медзакладі.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Odrex
Карцинома