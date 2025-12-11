Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про відсторонення хірурга клініки Odrex Віталія Русакова

Київський апеляційний суд 11 грудня 2025 року залишив без змін рішення Печерського районного суду про відсторонення від посади хірурга одеської клініки Odrex Віталія Русакова, повідомляє УНН.

Апеляційну скаргу адвоката Русакова відхилили, визнавши ухвалу слідчого судді Печерського райсуду законною та обґрунтованою. Тож, хірург скандальної одеської клініки Odrex і надалі залишатиметься відстороненим від роботи на час розслідування.

Віталій Русаков є одним із двох лікарів, яким повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана. Разом із Русаковим підозру отримала і лікар-онколог Марина Бєлоцерковська, яку після смерті пацієнта звільнили з клініки "Одрекс". Обом медикам інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч.1 ст.140 ККУ). Обоє перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язані носити електронні браслети.

Відомо, що останні пів року свого життя Аднан Ківан лікувався у клініці "Одрекс". Займалася його лікуванням онкологиня Марини Бєлоцерковська. Вона перебувала на постійному звʼязку із рідними бізнесмена і давала свої рекомендації щодо його подальшого лікування. Натомість оперував пацієнта давній друг родини Ківанів – Віктор Русаков, якому Аднан Ківан подарував квартиру з ремонтом в новозбудованому ЖК та новеньке авто Lexus, повідомляє журналістка Зоя Казанжи.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті. За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані.

Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта. Лікарі, які підозрюються, надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта