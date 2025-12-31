Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року

Цей рік у політичному плані видався багатим на події. Зокрема, до Білого дому повернувся Дональд Трамп, вдалося відновити переговорний процес щодо завершення війни та активізувати гуманітарний трек, а також започаткувати нові формати підтримки України, зокрема механізм PURL. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у коментарі УНН розповів про топ-політичні події року, що минає.

Повернення Трампа до влади, відновлення мирного треку, зустрічі між Україною та США

Дійсно, рік був непростий, і ми повинні розуміти, що він навіть якоюсь мірою був доленосним, хоча насправді не всі наші сподівання справдилися. Можливо, і не у всіх були такі сподівання, але існували припущення, що цей рік буде для нас більш успішним у контексті завершення бойових дій. Якраз таки це було пов’язано зі стартом переговорного процесу, а каталізатором його початку стало повернення до Овального кабінету Дональда Трампа - каже Желіховський.

За його словами, Україна вперше за кілька років за посередництва США, за посередництва Туреччини комунікувала з росіянами.

Тобто вони сиділи в одній залі, і це ми говоримо про переговори у Стамбулі. Це був переважно гуманітарний трек. І він довів свою успішність. Україна змогла повернути і полонених, і тіла загиблих, і змогла повернути дітей, які викрала росія. Це важливо для української держави, тому що Україна вона ратує за те, щоб наші люди, чи вони живі, чи вже ні, але щоб вони були повернуті - зазначив Желіховський.

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: 90% мирної угоди вже обговорено

"Коаліція охочих"

Ще одним важливим аспектом є створення цьогоріч формату "Коаліції охочих".

Звісно, не можу не згадати створення у березні такого формату, як "Коаліція охочих". Це формат, який підтримує нас, особливо в контексті переговорів щодо мирного врегулювання. Ми бачимо, що він непогано себе проявив, але поки що незрозуміло, що саме Європа може дати Україні в контексті гарантій безпеки - каже Желіховський.

Він наголосив, що вже на початку січня наступного року мають відбутися низка зустрічей у різних форматах, тож це питання гарантій безпеки залишається в динаміці.

Водночас ми бачимо, що Європа нас підтримує - додає політолог.

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах

90 млрд євро Україні від ЄС

Також важливою політичною новиною для України стало виділення 90 млрд євро фінансової підтримки від ЄС на наступні два роки.

Якщо говорити загалом про Європейський Союз, то позитивною новиною стало надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Це означає, що Україна має фінансовий ресурс, який може бути спрямований, зокрема, на оборонний сектор та безпеку держави. Це дає можливість і надалі чинити спротив російській агресії. Водночас ці кошти можуть бути використані для відновлення та підтримки української економіки, а також для її виведення з кризового стану, якщо, наприклад, у 2026 році буде досягнуто домовленостей щодо мирного врегулювання. Поки що все це в динаміці, ми не знаємо, як воно буде, але добре, що кошти були надані, адже існували сподівання, що фінансування надходитиме з заморожених російських активів, однак цього не сталося через відсутність консенсусу серед європейських партнерів - наголошує експерт.

ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради

Механізм PURL

Як зазначив Желіховський, механізм PURL передбачає, що європейські партнери купуватимуть у США озброєння для України та передаватимуть його для потреб оборони.

Це важливо, оскільки адміністрація Дональда Трампа не бажає передавати зброю Україні безкоштовно, як це могло відбуватися за часів адміністрації Джо Байдена. Водночас це означає, що Україна не залишиться без американського озброєння. Президент України Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що без підтримки США Україна не зможе вистояти - каже Желіховський.

За його словами, Європа, попри певні позитивні зрушення, поки що не здатна повною мірою компенсувати обсяги допомоги, які надавали або надають США.

Також експерт наголошує, що підтримка США є критично важливою для України, і позитивним сигналом є те, що Трамп погодився на такий механізм.

Зеленський про програму PURL: приєдналися 24 країни, внески вже сягнули 4,3 мільярда доларів

Вибори в Польщі, ексгумація жертв Волинської трагедії

У червні Національна виборча комісія Польщі оголосила про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Він отримав підтримку 51% виборців, випередивши Рафала Тшасковського.

Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі

Желіховський зазначає, що Навроцький має більш жорсткі погляди, ніж його попередник Анджей Дуда.

Я думаю, що в Україні були сподівання, що на президентських виборах переможе мер Варшави Рафал Тшасковський - представник правлячого табору, який очолює прем’єр-міністр Дональд Туск. Якби переміг Рафал Тшасковський, ми могли б говорити про повний перехід влади до більш ліберальних і поміркованих політичних сил, а не про поділ влади з консервативними силами. Якщо ж говорити про перемогу Кароля Навроцького, то, попри його формальну незалежність, його підтримувала партія "Право і справедливість" - консервативна політична сила, яка перебувала при владі, але втратила важелі управління після парламентських виборів 2023 року - зазначає Желіховський.

Він наголошує, що зараз у Польщі можна спостерігати багато специфічних процесів, які породили певну нестабільність у країні.

Українське питання так чи інакше з’являється і продовжує з’являтися в польському політичному дискурсі, але, на щастя, ми не бачимо надто негативних наслідків для України. Ба більше, президент Зеленський 19 грудня здійснив візит до Польщі та зустрівся з представниками політичного класу країни, передусім із президентом Навроцьким. Ця зустріч була довгоочікуваною, і лідери змогли окреслити широке коло питань - безпекових та енергетичних. Якщо говорити про історичні аспекти, зокрема такі чутливі питання, як Волинська трагедія, то сторони погодилися продовжувати співпрацю, зокрема щодо ексгумації жертв. Нещодавно вже були зроблені певні кроки - додає політолог.

Експерт наголосив, що зустріч обох президентів створила непогане підґрунтя для реалізації спільних проєктів.

Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині