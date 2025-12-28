Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: 90% мирної угоди вже обговорено
Київ • УНН
Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, розпочали зустріч. Зеленський наголосив, що зустріч присвячена мирним переговорам та плану, а також подякував Трампу за підтримку.
У США розпочалася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Перед початком зустріч за закритими дверима глави держав дали коментарі журналістам. Президент Зеленський, зокрема, заявив, що представники України та США обговорили вже 90% пунктів потенційної мирної угоди, передає УНН.
Загалом, за словами Зеленського, зустріч з Трампом буде присвячена мирним переговорам та мирному плану.
"Дуже важливо, щоб наші команди обговорили стратегію — як діяти крок за кроком і наблизити мир", — сказав він журналістам.
Він додав, що команди вже обговорили близько 90% плану.
Зеленський подякував Трампу та заявив, що сподівається на якнайшвидше встановлення миру.
Його запитали про можливі територіальні поступки з боку України, однак, Зеленський ухилився від прямої відповіді, повідомивши тільки, що і це питання буде обговорюватися сьогодні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.
Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі