Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: 90% мирної угоди вже обговорено

19:32 • 2198 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 16642 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 29541 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24762 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 33331 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40551 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 49098 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 47039 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33101 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28357 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
Чоловік загинув, провалившись під лід на Чернігівщині28 грудня, 12:44 • 4618 перегляди
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитинаVideo28 грудня, 12:51 • 10321 перегляди
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курейVideo28 грудня, 13:42 • 10388 перегляди
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори28 грудня, 14:44 • 18510 перегляди
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським16:58 • 13793 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 85316 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 137594 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 65535 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 95780 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 77144 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Гуляйполе
Мирноград
Велика Британія
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 18123 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 28563 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 85320 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 30351 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 29641 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Bild

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: 90% мирної угоди вже обговорено

Київ • УНН

 • 2076 перегляди

Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, розпочали зустріч. Зеленський наголосив, що зустріч присвячена мирним переговорам та плану, а також подякував Трампу за підтримку.

У США розпочалася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Перед початком зустріч за закритими дверима глави держав дали коментарі журналістам. Президент Зеленський, зокрема, заявив, що представники України та США обговорили вже 90% пунктів потенційної мирної угоди, передає УНН.

Загалом, за словами Зеленського, зустріч з Трампом буде присвячена мирним переговорам та мирному плану.

"Дуже важливо, щоб наші команди обговорили стратегію — як діяти крок за кроком і наблизити мир", — сказав він журналістам.

Він додав, що команди вже обговорили близько 90% плану.

Зеленський подякував Трампу та заявив, що сподівається на якнайшвидше встановлення миру.

Його запитали про можливі територіальні поступки з боку України, однак, Зеленський ухилився від прямої відповіді, повідомивши тільки, що і це питання буде обговорюватися сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.

Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі

Євген Царенко

