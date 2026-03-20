Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Пік цвітіння сакур очікується 18-25 квітня в районі Галагову. Туристам радять відвідати замок, скансен, філармонію в синагозі та Горянську ротонду.

Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті

Ужгород навесні приваблює цвітінням сакур, а ще історичними пам’ятками, які формують унікальний маршрут для прогулянок. Від рожевих алей у центрі до середньовічного замку та старовинних храмів – місто пропонує поєднання природи, архітектури та культурної спадщини, які можна побачити за один візит. Детальніше про те, де цікаво провести вікенд в Ужгороді та коли у місті можна насолодитись пейзажами з квітучих сакур, розповість УНН.

Сакури в Ужгороді

Цвітіння сакур - одна з головних туристичних подій Ужгорода, яка щороку приваблює тисячі відвідувачів. У місті розташована найбільша в Європі алея сакур, висаджена ще у 1923 році, а навесні сотні дерев одночасно розквітають і перетворюють вулиці на суцільний рожевий простір. Зазвичай, перші квіти з’являються після 10 квітня, якщо весна тепла, а пік цвітіння припадає на 18-25 квітня і триває від одного до двох тижнів залежно від погодних умов, у цей час місто стає повністю рожевим. У разі холодної весни цей період може зміститися на початок травня. Основні локації для прогулянок і фото зосереджені в районі Галагову (Чеський квартал). зокрема на вулицях Бращайків, Ракоці та площі Бачинського, а також на Набережній Незалежності, вулицях Довженка, Митній і Капітульній. Саме тут збереглися найстаріші дерева, а щільність насаджень створює характерні "рожеві тунелі".

Ужгородський замок

Ужгородський замок, найвідвідуваніша історична пам’ятка міста, розташована на пагорбі в центральній частині. Це середньовічна фортеця з товстими кам’яними мурами та підземеллями, яка сьогодні функціонує як музейний комплекс. У його приміщеннях розміщені експозиції Закарпатського краєзнавчого музею, а з території замку відкривається панорамний вид на місто, річку Уж, скансен і навколишні райони, зокрема і алеї сакур.

Ужгородський скансен

Поруч із замком розташований Ужгородський скансен - музей просто неба, який відтворює закарпатське село XVIII–XIX століть. На території площею 5,5 гектара зібрано близько 14 тисяч експонатів. Тут представлені традиційні житлові та господарські будівлі, зокрема угорські хати з чотирисхилими дахами. Одним із ключових об’єктів є Шелестівська Михайлівська церква, яка поєднує риси шатрової та барокової архітектури. Музей розташований безпосередньо біля замку, що дозволяє поєднати відвідування двох локацій в одному маршруті.

Закарпатська обласна філармонія

Закарпатська обласна філармонія розміщена в будівлі колишньої Ужгородської синагоги. Це архітектурна пам’ятка, яка поєднує історичну цінність із сучасним культурним функціонуванням. У залі під куполом встановлений один із найбільших органів в Україні. тому відвідувачі цього місця можуть потрапити на концерти органної музики та оцінити акустику простору, доповнену вітражами.

Горянська ротонда

Горянська ротонда, або церква святої Анни, є однією з найстаріших храмових споруд України і входить до числа небагатьох європейських ротонд, що зберегли свою первісну структуру. Храм розташований у мікрорайоні Горяни. Він відомий своїми старовинними фресками та архітектурною формою, що відрізняється від традиційних церков. Попри історичну цінність, ця локація менш відома серед туристів, що дозволяє оглянути її у спокійнішій атмосфері.

