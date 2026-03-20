Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городе

Ужгород весной привлекает цветением сакур, а еще историческими памятниками, которые формируют уникальный маршрут для прогулок. От розовых аллей в центре до средневекового замка и старинных храмов – город предлагает сочетание природы, архитектуры и культурного наследия, которые можно увидеть за один визит. Подробнее о том, где интересно провести уикенд в Ужгороде и когда в городе можно насладиться пейзажами цветущих сакур, расскажет УНН.

Сакуры в Ужгороде

Цветение сакур – одно из главных туристических событий Ужгорода, которое ежегодно привлекает тысячи посетителей. В городе расположена крупнейшая в Европе аллея сакур, высаженная еще в 1923 году, а весной сотни деревьев одновременно расцветают и превращают улицы в сплошное розовое пространство. Обычно, первые цветы появляются после 10 апреля, если весна теплая, а пик цветения приходится на 18-25 апреля и длится от одной до двух недель в зависимости от погодных условий, в это время город становится полностью розовым. В случае холодной весны этот период может сместиться на начало мая. Основные локации для прогулок и фото сосредоточены в районе Галагова (Чешский квартал), в частности на улицах Бращайков, Ракоци и площади Бачинского, а также на Набережной Независимости, улицах Довженко, Мытной и Капитульной. Именно здесь сохранились старейшие деревья, а плотность насаждений создает характерные "розовые тоннели".

Ужгородский замок

Ужгородский замок, самая посещаемая историческая достопримечательность города, расположен на холме в центральной части. Это средневековая крепость с толстыми каменными стенами и подземельями, которая сегодня функционирует как музейный комплекс. В его помещениях размещены экспозиции Закарпатского краеведческого музея, а с территории замка открывается панорамный вид на город, реку Уж, скансен и окружающие районы, в том числе и аллеи сакур.

Ужгородский скансен

Рядом с замком расположен Ужгородский скансен – музей под открытым небом, который воссоздает закарпатское село XVIII–XIX веков. На территории площадью 5,5 гектара собрано около 14 тысяч экспонатов. Здесь представлены традиционные жилые и хозяйственные постройки, в частности венгерские хаты с четырехскатными крышами. Одним из ключевых объектов является Шелестовская Михайловская церковь, которая сочетает черты шатровой и барочной архитектуры. Музей расположен непосредственно возле замка, что позволяет совместить посещение двух локаций в одном маршруте.

Закарпатская областная филармония

Закарпатская областная филармония размещена в здании бывшей Ужгородской синагоги. Это архитектурный памятник, который сочетает историческую ценность с современным культурным функционированием. В зале под куполом установлен один из крупнейших органов в Украине, поэтому посетители этого места могут попасть на концерты органной музыки и оценить акустику пространства, дополненную витражами.

Горянская ротонда

Горянская ротонда, или церковь святой Анны, является одной из старейших храмовых сооружений Украины и входит в число немногих европейских ротонд, сохранивших свою первоначальную структуру. Храм расположен в микрорайоне Горяны. Он известен своими старинными фресками и архитектурной формой, отличающейся от традиционных церквей. Несмотря на историческую ценность, эта локация менее известна среди туристов, что позволяет осмотреть ее в более спокойной атмосфере.

