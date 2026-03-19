Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования

Уже завтра наступит весеннее равноденствие. Это не только великое астрономическое событие, но и древнейший земледельческий праздник, распространенный во многих странах мира. Весеннее равноденствие в древние времена было настоящим Новым годом и началом настоящей весны, когда пробуждается все живое и начинается новый земледельческий цикл - пишет УНН.

Детали

В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле практически одинакова и составляет около 12 часов. Для Северного полушария, где находится и Украина, это означает наступление астрономической весны. С завтрашнего дня световой день начнет уверенно увеличиваться, а ночь - сокращаться, вплоть до дня летнего солнцестояния. Именно со дня весеннего равноденствия отсчитывается дата Пасхи по лунно-солнечному календарю.

Для древних украинцев и других славянских народов равноденствие было настоящим Новым годом - временем пробуждения природы, возрождения жизни и начала нового земледельческого цикла.

Традиции и верования

Одна из самых известных традиций - выпекание жаворонков. Издавна на весеннее равноденствие хозяйки выпекали печенье в форме птичек. Жаворонок символизировал возвращение стай из теплых краев, приносящих тепло. Поэтому печенье раздавали детям, подбрасывали вверх и сажали на ветки деревьев.

Девушки и женщины выходили на холмы, водили хороводы и пели специальные обрядовые песни - веснянки и гаивки, прославляя Солнце и тепло. Считалось, что костер в этот день помогает Солнцу набраться сил. Поэтому вечером все прыгали через огонь, чтобы очиститься от болезней и невзгод, накопленных за зиму.

Перед праздником обязательно наводили порядок в доме и во дворе, выбрасывали старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для новой энергии.

