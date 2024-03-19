Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Завтра, 20 марта, день весеннего равноденствия. С этого момента световой день начнет увеличиваться по времени. Но как рассказала в комментарии УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко – это не просто ознаменование того, что весна окончательно вступает в свои права, но еще и начало нового астрологического года.

"День весеннего равноденствия, который произойдет 20-го марта считается одним из самых сильных и энергетических наполненных дней года, а также началом астрологического нового года, где Солнце перейдет в 1-й градус Овна.

Начало весны — это мощный период возрождения, победы добра над злом. Солнце светит с каждым днем все больше и ярче, пробуждая всю природу. С точки зрения астрологии Солнце переходит в знак Зодиака - Овен, который олицетворяет начало нового цикла, новых возможностей", - пояснила астролог.

Как привлечь счастье

Важно использовать этот день максимально для того, чтобы привлечь в жизнь больше счастья, радости и благополучия.

"Желательно в этот день встать рано на рассвете и встретить первые лучи солнца, при этом важно находиться в благости, радости и желательно поделиться своим состоянием с вашими родными и с своим окружением. Благословляйте своих близких и детей, дарить им радость и хорошее настроение", - рассказала Базиленко.

Важно позитивно мыслить, благословлять, желать счастья всему, что вас окружает.

Астролог также советует избавиться от груза вины – попросите прощения у тех, перед кем вы провинились.

Очистите не только мысли, но и свой дом

Устройте уборку, избавьтесь от всего лишнего, что захламляет ваш дом. Это откроет путь для всего нового – не только вещей, но и возможностей.

"Распахните окна, чтобы зашел свежий воздух, а с ним и мощная энергия этого дня", - советует астролог.

Также не лишним будет уделить внимание приготовление сладостей – напеките блинчиков или чего-то еще. Но помните, что лучше в этот день отдавать предпочтение растительной пище, даже если вы не соблюдаете пост. Употребляйте в пищу пророщенные семена или кашу, делать зеленые коктейли из фруктов и овощей, использовать мед.

Это день вы можете провести на едине с природой или же позвать близких, собрав их за общим столом.

Думайте о будущем

"Конечно же хорошо подумать о будущем, представить его так, как вы бы этого хотели, увидеть вас и других в радости, в счастье, в благополучии, в мире. Помедитируете, читайте молитвы, мантры, зажигайте свечи, используйте травы и благовония. Также можете посвятить этот день с занятием творчеством", - говорит астролог.