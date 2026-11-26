Аналитики исследовательского проекта Russia Matters при Гарвардском университете разработали 4 сценария развития России до 2030 года, учитывая устойчивость режима Путина и уровень международной изоляции страны. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Авторы исследования Артур Мартиросян и Симон Сараджян считают наиболее вероятным сценарий «Осаждённая крепость», оценивая его вероятность в 55–59%.

Он предполагает сохранение действующего режима, длительное противостояние с Западом, экономическую стагнацию, технологическое отставание и окончательное превращение России в сырьевой придаток Китая.

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При таком развитии событий экономический рост не превысит 0,5–2%, образованные россияне продолжат эмигрировать, а попытки заменить западные технологии собственными разработками будут терпеть неудачу.

Какие ещё сценарии рассматривают исследователи

Сценарий «Новый Тильзит» предполагает стратегическую победу России в войне против Украины, мир на условиях Москвы и фактический раздел Европы на американскую и российскую сферы влияния.

Сценарий «Струна, которая лопнула» предполагает постепенное ослабление режима из-за военных неудач и экономического упадка. Ещё один вариант — «Кто-то ошибся» — допускает раскол российских элит и открытую борьбу за власть.

В то же время исследователи предупреждают, что ослабление режима не обязательно приведёт к демократизации России, а может сделать её ещё более опасной и непредсказуемой.

Главной опорой власти Путина аналитики называют сплочённость и лояльность российских элит, финансовую устойчивость и политические репрессии. Напротив, реальная поддержка диктатора населением, по их оценке, играет значительно меньшую роль.

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