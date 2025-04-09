Исследование Гарвардского университета показало, что умеренное употребление алкоголя снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышает уровень "хорошего" (ЛПВП).
Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры представителей США и рф по подготовке встречи Трампа с диктатором.
Стакан теплой воды с лимоном утром имеет многочисленные преимущества для здоровья. Напиток способствует пищеварению, детоксикации, увлажнению, помогает похудеть и укрепить иммунитет.
Дональд Трамп заявил о поддержке Пита Гегсета на пост министра обороны США, несмотря на скандалы вокруг его кандидатуры. Трамп похвалил образование и военный опыт Гегсета.
Дональд Трамп объявил о назначении экс-сенатора Дэвида Пердью новым послом США в Китае. Пердью, имеющий опыт работы в Азии и поддерживающий оспаривание выборов 2020 года, заменит на посту Николаса Бернса.
Дмитрий Кулеба получил должность нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера. Он подтвердил, что будет оставаться в Украине и совершать только короткие визиты в Гарвард.
Вице-президент США Камала Гаррис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. Изменения связаны с растущей обеспокоенностью демократов относительно опросов, которые показывают сокращение преимущества Харрис над Трампом.
Опрос Harvard CAPS/Harris показал небольшое преимущество Трампа над Харрис среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, в «шатких» штатах. В общенациональном масштабе Харрис сохраняет лидерство, но разрыв сокращается.
Группа АНТИТИЛА завершила тур «Culture VS War» в США, собрав 10 млн грн для ГУР. Проект включал показ документального фильма, встречи с общинами и политиками, а также благотворительные аукционы.
64-летний бизнесмен Майкл Клайн, соучредитель сервиса продажи билетов Fandango, погиб после падения с 20 этажа отеля на Манхэттене. Его бизнес испытал трудности во время пандемии, когда кинотеатры были закрыты.