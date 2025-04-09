Гарвардский университет

МХП поддержала тур группы АНТИТИЛА в США, во время которого удалось собрать в поддержку ГУР 10 млн грн

Группа АНТИТИЛА завершила тур «Culture VS War» в США, собрав 10 млн грн для ГУР. Проект включал показ документального фильма, встречи с общинами и политиками, а также благотворительные аукционы.