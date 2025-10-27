Гарвард бьет тревогу из-за «инфляции оценок»: 60% студентов получают «отлично»
Более 60% оценок в Гарварде – «отлично», что вызвало обеспокоенность руководства университета. Декан Аманда Клейбо призвала преподавателей ограничить чрезмерное выставление высших баллов.
В Гарвардском университете более половины студентов получают высшие оценки, что вызвало беспокойство руководства из-за "инфляции оценок". Согласно отчету Управления бакалавриата, более 60% оценок в Гарварде – "отлично", тогда как десять лет назад этот показатель составлял 40%, а двадцать лет назад – менее 25%. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Декан Аманда Клейбо призвала преподавателей ограничить чрезмерное выставление высших баллов, подчеркнув, что это "подрывает академическую культуру" университета. Она указала, что часть преподавателей завышает оценки, чтобы не потерять студентов, которые избегают курсов со строгим оцениванием.
На проблему обратили внимание и федеральные чиновники США, которые требуют от университетов соблюдать принципы "честного оценивания" и "обоснованных стандартов".
Несмотря на рост числа отличников, доля студентов со средним баллом 4,0 уменьшилась на 12% за последний год. В Гарварде надеются, что пересмотр стандартов и открытость в системе оценивания помогут остановить тенденцию к "обесцениванию отличия".
