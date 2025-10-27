Гарвард бьет тревогу из-за «инфляции оценок»: 60% студентов получают «отлично»

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 23030 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 34594 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49850 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 40551 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 43647 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 39843 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42303 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36994 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34875 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28689 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Теги
Авторы
ЕС рассматривает "план Б" для Украины после провала на саммите с "репарационным кредитом" - Politico27 октября, 10:55 • 13653 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 54789 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 39325 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 36441 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 22647 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 22708 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 36500 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53 • 49851 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 97536 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 119520 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 4556 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 39379 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 54843 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 61020 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 71027 просмотра
Гарвард бьет тревогу из-за «инфляции оценок»: 60% студентов получают «отлично»

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Более 60% оценок в Гарварде – «отлично», что вызвало обеспокоенность руководства университета. Декан Аманда Клейбо призвала преподавателей ограничить чрезмерное выставление высших баллов.

Гарвард бьет тревогу из-за «инфляции оценок»: 60% студентов получают «отлично»

В Гарвардском университете более половины студентов получают высшие оценки, что вызвало беспокойство руководства из-за "инфляции оценок". Согласно отчету Управления бакалавриата, более 60% оценок в Гарварде – "отлично", тогда как десять лет назад этот показатель составлял 40%, а двадцать лет назад – менее 25%. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Декан Аманда Клейбо призвала преподавателей ограничить чрезмерное выставление высших баллов, подчеркнув, что это "подрывает академическую культуру" университета. Она указала, что часть преподавателей завышает оценки, чтобы не потерять студентов, которые избегают курсов со строгим оцениванием.

Стэнфорд и Бэбсон возглавили рейтинг лучших колледжей США 2026 года: какие еще в списке04.10.25, 12:59 • 4765 просмотров

На проблему обратили внимание и федеральные чиновники США, которые требуют от университетов соблюдать принципы "честного оценивания" и "обоснованных стандартов".

Несмотря на рост числа отличников, доля студентов со средним баллом 4,0 уменьшилась на 12% за последний год. В Гарварде надеются, что пересмотр стандартов и открытость в системе оценивания помогут остановить тенденцию к "обесцениванию отличия".

Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа04.09.25, 04:09 • 4711 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираОбразование
Выборы в США
Тренд
Гарвардский университет
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты