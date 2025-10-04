Стэнфорд и Бэбсон возглавили рейтинг лучших колледжей США 2026 года: какие еще в списке
Киев • УНН
Стэнфордский университет вернулся на первое место в рейтинге лучших колледжей США 2026 года, который оценивает финансовый успех выпускников. Колледж Бэбсона удержал второе место, а Йельский, Принстонский и Гарвардский университеты заняли 3-5 места соответственно.
Стэнфордский университет вернулся на первое место в рейтинге лучших колледжей США 2026 года, а колледж Бэбсона удержал второе место. Рейтинг оценивает учебные заведения прежде всего по тому, насколько их дипломы помогают выпускникам достигать финансового успеха, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Как указано, Стэнфордский университет возглавляет список лучших колледжей США в последнем рейтинге WSJ/College Pulse.
В отличие от других рейтингов, этот список определяет, «насколько хорошо колледж подготовил студентов к финансовому успеху». Главным критерием рейтинга является то, насколько образование в колледже повышает доходы его выпускников, а не только уровень знаний, который они получают.
С 2017 года Стэнфорд впервые возвращается на вершину этого списка. Йельский университет, Принстонский университет и Гарвардский университет заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. Два других учебных заведения Лиги плюща — Колумбийский университет и Пенсильванский университет — занимают восьмое и девятое места соответственно.
Помимо известных названий, уникальная методология рейтинга выделяет некоторые учреждения, которые не имеют такой узнаваемости. Так колледж Бэбсона — небольшое учебное заведение в Уэллсли, штат Массачусетс, специализирующееся на бизнесе и предпринимательстве, по информации издания, «сохранил свое второе место с прошлого года». Колледж Клермонт Маккенна, что вблизи Лос-Анджелеса, занял 6-е место, а колледж Дэвидсона, что вблизи Шарлотты, штат Северная Каролина, занял 10-е.
Калифорнийский университет в Беркли является лучшим государственным учебным заведением, которое заняло 7-е место в общем рейтинге, а пять других государственных образовательных учреждений штата попали в первую 25-ку.
18 из 20 лучших остались на тех же местах, что и в прошлом году.
Критерии рейтинга
Помимо уровня зарплат выпускников, рейтинг учитывает показатели завершения обучения, разнообразие колледжей и качество учебной среды, оцененное на основе опроса около 120 тысяч студентов и недавних выпускников. В анкетах оценивались качество преподавания и обратная связь, подготовка к карьере, условия обучения и готовность студентов рекомендовать свое заведение друзьям. Самые высокие оценки за учебную среду получили Университет Бэбсона, Вашингтон и Ли, Колледж Хэмпден-Сидни в Вирджинии и Университет Бригама Янга в Юте.
Соотношение цены и качества
Колледжи Городского университета Нью-Йорка (CUNY) доминируют в списке колледжей, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества, занимая места с первого по седьмое в этой категории.
Колледж Баруха на Манхэттене занял первое место, сохранив низкие расходы и одновременно предоставляя потенциал заработка выпускников.
Этот рейтинг оценивает, как быстро выпускники могут окупить расходы на обучение в колледже, исходя из повышения дохода, которое они получают благодаря своему диплому.
Оксфорд и Кембридж впервые за 32 года выбыли из тройки лидеров рейтинга университетов - The Times19.09.25, 14:41 • 5466 просмотров