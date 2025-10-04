$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 10699 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 37129 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 56815 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 66772 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 62882 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37342 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51307 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34141 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21307 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стэнфорд и Бэбсон возглавили рейтинг лучших колледжей США 2026 года: какие еще в списке

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Стэнфордский университет вернулся на первое место в рейтинге лучших колледжей США 2026 года, который оценивает финансовый успех выпускников. Колледж Бэбсона удержал второе место, а Йельский, Принстонский и Гарвардский университеты заняли 3-5 места соответственно.

Стэнфорд и Бэбсон возглавили рейтинг лучших колледжей США 2026 года: какие еще в списке

Стэнфордский университет вернулся на первое место в рейтинге лучших колледжей США 2026 года, а колледж Бэбсона удержал второе место. Рейтинг оценивает учебные заведения прежде всего по тому, насколько их дипломы помогают выпускникам достигать финансового успеха, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как указано, Стэнфордский университет возглавляет список лучших колледжей США в последнем рейтинге WSJ/College Pulse.

В отличие от других рейтингов, этот список определяет, «насколько хорошо колледж подготовил студентов к финансовому успеху». Главным критерием рейтинга является то, насколько образование в колледже повышает доходы его выпускников, а не только уровень знаний, который они получают.

С 2017 года Стэнфорд впервые возвращается на вершину этого списка. Йельский университет, Принстонский университет и Гарвардский университет заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. Два других учебных заведения Лиги плюща — Колумбийский университет и Пенсильванский университет — занимают восьмое и девятое места соответственно.

Помимо известных названий, уникальная методология рейтинга выделяет некоторые учреждения, которые не имеют такой узнаваемости. Так колледж Бэбсона — небольшое учебное заведение в Уэллсли, штат Массачусетс, специализирующееся на бизнесе и предпринимательстве, по информации издания, «сохранил свое второе место с прошлого года». Колледж Клермонт Маккенна, что вблизи Лос-Анджелеса, занял 6-е место, а колледж Дэвидсона, что вблизи Шарлотты, штат Северная Каролина, занял 10-е.

Калифорнийский университет в Беркли является лучшим государственным учебным заведением, которое заняло 7-е место в общем рейтинге, а пять других государственных образовательных учреждений штата попали в первую 25-ку.

18 из 20 лучших остались на тех же местах, что и в прошлом году.

Критерии рейтинга

Помимо уровня зарплат выпускников, рейтинг учитывает показатели завершения обучения, разнообразие колледжей и качество учебной среды, оцененное на основе опроса около 120 тысяч студентов и недавних выпускников. В анкетах оценивались качество преподавания и обратная связь, подготовка к карьере, условия обучения и готовность студентов рекомендовать свое заведение друзьям. Самые высокие оценки за учебную среду получили Университет Бэбсона, Вашингтон и Ли, Колледж Хэмпден-Сидни в Вирджинии и Университет Бригама Янга в Юте.

Соотношение цены и качества

Колледжи Городского университета Нью-Йорка (CUNY) доминируют в списке колледжей, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества, занимая места с первого по седьмое в этой категории.

Колледж Баруха на Манхэттене занял первое место, сохранив низкие расходы и одновременно предоставляя потенциал заработка выпускников.

Этот рейтинг оценивает, как быстро выпускники могут окупить расходы на обучение в колледже, исходя из повышения дохода, которое они получают благодаря своему диплому.

Оксфорд и Кембридж впервые за 32 года выбыли из тройки лидеров рейтинга университетов - The Times19.09.25, 14:41 • 5466 просмотров

Алена Уткина

