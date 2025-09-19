Оксфорд и Кембридж впервые за 32 года выбыли из тройки лидеров рейтинга университетов - The Times

В ежегодном рейтинге Good University Guide от The Times и The Sunday Times впервые за 32 года Оксфорд и Кембридж не вошли в тройку лидеров. Первое место второй год подряд удержала Лондонская школа экономики (London School of Economics), на втором остался Университет Сент-Эндрюса (University of St Andrews), а Дарем (Durham University) поднялся с пятого на третье место. Об этом говорится в материале The Times, пишет УНН.

Кембридж сохранил за собой четвертую позицию, тогда как Оксфорд, который в прошлом году был третьим, на этот раз разделил четвертое место. Несмотря на это, оба университета сохранили ведущие позиции в ряде специализированных направлений: Кембридж возглавил 14 предметных таблиц – больше всего среди всех заведений, а Оксфорд получил звание "медицинский университет года".

Даремский университет, который существенно улучшил свои показатели, получил сразу несколько наград. Он был назван "университетом года 2026" и занял второе место в стране по уровню трудоустройства выпускников, уступив лишь Имперскому колледжу Лондона.

В очень конкурентной десятке лучших Дарем поднялся на две позиции за год, что является значительным достижением

Она также подчеркнула, что университет отличается качеством преподавания, академическими результатами и позитивным студенческим опытом.

Его отличные академические показатели в этом году были улучшены благодаря улучшению качества преподавания и опыта студентов. Дарем также получил награду "Университет года" на севере и северо-востоке и занял второе место среди университетов года по количеству перспективных выпускников