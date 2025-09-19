Оксфорд и Кембридж впервые за 32 года выбыли из тройки лидеров рейтинга университетов - The Times
Киев • УНН
В ежегодном рейтинге Good University Guide Оксфорд и Кембридж не вошли в тройку лидеров. Лондонская школа экономики сохранила первое место, а Даремский университет поднялся на третье, получив звание "университета года 2026".
В ежегодном рейтинге Good University Guide от The Times и The Sunday Times впервые за 32 года Оксфорд и Кембридж не вошли в тройку лидеров. Первое место второй год подряд удержала Лондонская школа экономики (London School of Economics), на втором остался Университет Сент-Эндрюса (University of St Andrews), а Дарем (Durham University) поднялся с пятого на третье место. Об этом говорится в материале The Times, пишет УНН.
Подробности
Кембридж сохранил за собой четвертую позицию, тогда как Оксфорд, который в прошлом году был третьим, на этот раз разделил четвертое место. Несмотря на это, оба университета сохранили ведущие позиции в ряде специализированных направлений: Кембридж возглавил 14 предметных таблиц – больше всего среди всех заведений, а Оксфорд получил звание "медицинский университет года".
Даремский университет, который существенно улучшил свои показатели, получил сразу несколько наград. Он был назван "университетом года 2026" и занял второе место в стране по уровню трудоустройства выпускников, уступив лишь Имперскому колледжу Лондона.
В очень конкурентной десятке лучших Дарем поднялся на две позиции за год, что является значительным достижением
Она также подчеркнула, что университет отличается качеством преподавания, академическими результатами и позитивным студенческим опытом.
Его отличные академические показатели в этом году были улучшены благодаря улучшению качества преподавания и опыта студентов. Дарем также получил награду "Университет года" на севере и северо-востоке и занял второе место среди университетов года по количеству перспективных выпускников
По ее словам, высшие учебные заведения Британии сейчас стараются соответствовать современным вызовам, открывая новые специальности по электронике, робототехнике, искусственному интеллекту и государственной политике.
Как разнообразное глобальное сообщество, мы достигаем прогресса в привлечении большего количества студентов из недостаточно представленных групп населения, в частности из нашего города и региона
В рейтинге также отметили другие университеты: Манчестерский метрополитен (Manchester Metropolitan) получил звание "современного университета года", Рединг (Reading University) - награду за стипендии и гранты, а Имперский колледж Лондона (Imperial College London) был признан лучшим по трудоустройству выпускников.
