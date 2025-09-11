Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко

$41.120.13
10 сентября, 15:04 • 17466 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
10 сентября, 13:48 • 46675 просмотра
10 сентября, 13:15 • 29376 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
10 сентября, 12:25 • 32114 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 33069 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
10 сентября, 10:41 • 63297 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 84474 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
10 сентября, 08:33 • 66307 просмотра
10 сентября, 07:09 • 35106 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39181 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подросткиVideo10 сентября, 16:55 • 7350 просмотра
Принц Гарри пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь детям из Украины и Сектора Газа10 сентября, 17:11 • 3356 просмотра
Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN10 сентября, 17:46 • 6022 просмотра
Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ10 сентября, 18:09 • 4912 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы10 сентября, 19:42 • 14793 просмотра
10 сентября, 13:48 • 46683 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 10:41 • 63300 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 46674 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 84483 просмотра
10 сентября, 08:33 • 66310 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Каш Патель
Юлия Свириденко
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 14535 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 79580 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 72381 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 68399 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 136838 просмотра
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко

Киев • УНН

 • 722 просмотра

В Украине обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения педагогам. Оно будет выплачиваться всем работникам независимо от подчинения учреждения.

Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко

Всем педагогам ежегодно будет выплачиваться вознаграждение за добросовестный труд, независимо от подчинения учреждения. Местные власти смогут устанавливать дополнительные доплаты, а воспитателям-методистам в детских садах предусмотрено 20% надбавки за организацию инклюзивного обучения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Образование: обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и отныне оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и организаций независимо от ведомственного подчинения 

- говорится в сообщении Свириденко.

По ее словам, также на уровне Кабмина нормировали право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педработникам, чем установленные решениями Правительства.

"Доплата установлена в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования", - отметила премьер-министр Украины.

Напомним

Дети украинских защитников и защитниц могут получить помощь на обучение за 2024/2025 годы через "Дію". Более 13 тысяч студентов до 23 лет имеют право на такую поддержку.

Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко10.09.25, 16:26

Вита Зеленецкая

Образование
Юлия Свириденко
Украина