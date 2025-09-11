Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко

В Украине обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения педагогам. Оно будет выплачиваться всем работникам независимо от подчинения учреждения.

Всем педагогам ежегодно будет выплачиваться вознаграждение за добросовестный труд, независимо от подчинения учреждения. Местные власти смогут устанавливать дополнительные доплаты, а воспитателям-методистам в детских садах предусмотрено 20% надбавки за организацию инклюзивного обучения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН. Образование: обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и отныне оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и организаций независимо от ведомственного подчинения - говорится в сообщении Свириденко. По ее словам, также на уровне Кабмина нормировали право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педработникам, чем установленные решениями Правительства. "Доплата установлена в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования", - отметила премьер-министр Украины. Напомним Дети украинских защитников и защитниц могут получить помощь на обучение за 2024/2025 годы через "Дію". Более 13 тысяч студентов до 23 лет имеют право на такую поддержку. Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год - Свириденко