Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
Київ • УНН
В Україні оновили умови виплати щорічної грошової винагороди педагогам. Вона виплачуватиметься усім працівникам незалежно від підпорядкування закладу.
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю, незалежно від підпорядкування закладу. Місцева влада зможе встановлювати додаткові доплати, а вихователям-методистам у дитсадках передбачено 20% надбавки за організацію інклюзивного навчання. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Освіта: оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування
За її словами, також на рівні Кабміну унормували право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педпрацівникам ніж встановлені рішеннями Уряду.
"Доплата установлена в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти", - зазначила прем'єр-міністр України.
