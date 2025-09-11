$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16937 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 44978 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 28632 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 31390 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 32484 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62727 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 83943 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65904 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35047 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39125 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В Україні оновили умови виплати щорічної грошової винагороди педагогам. Вона виплачуватиметься усім працівникам незалежно від підпорядкування закладу.

Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко

Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю, незалежно від підпорядкування закладу. Місцева влада зможе встановлювати додаткові доплати, а вихователям-методистам у дитсадках передбачено 20% надбавки за організацію інклюзивного навчання. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Освіта: оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування 

- йдеться у дописі Свириденко.

За її словами, також на рівні Кабміну унормували право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педпрацівникам ніж встановлені рішеннями Уряду.

"Доплата установлена в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти", - зазначила прем'єр-міністр України.

Нагадаємо

Діти українських захисників та захисниць можуть отримати допомогу на навчання за 2024/2025 роки через "Дію". Понад 13 тисяч студентів до 23 років мають право на таку підтримку.

Віта Зеленецька

Освіта
Юлія Свириденко
Україна