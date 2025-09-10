Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік - Свириденко

На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений

На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений

На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений

На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений 10 вересня, 05:17 • 33157 перегляди

"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку

"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку

"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку

"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку 09:29 • 29045 перегляди