Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік - Свириденко
Київ • УНН
Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду на 2025 рік. Документ містить 12 пріоритетів, серед яких безпека, євроінтеграція та економічний розвиток.
Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду на 2025 рік. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Сьогодні рішенням Кабінету міністрів погодили і внесли документ на розгляд Верховної Ради. У Програмі ми окреслили 12 пріоритетів — це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура
За її словами, цей документ — план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в Європейському Союзі.
"Ми презентували нашу програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян", - нагадала прем'єр.
Вона відзначила, що загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян.
"Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій. Я дякую всім, хто долучився до створення програми із конструктивними пропозиціями. Тепер працюємо для втілення запланованого", - написала Свириденко.
