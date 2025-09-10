Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік - Свириденко

$41.120.13
Ексклюзив
13:48 • 3234 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 6858 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 12416 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 16394 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 41843 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 61956 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 51837 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31758 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36099 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24239 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 33157 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 39498 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 36631 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 29045 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 24892 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 3226 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 41835 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 29252 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 51830 перегляди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 1478 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 72312 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 66429 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 62829 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 131362 перегляди
Financial Times
TikTok
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік - Свириденко

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду на 2025 рік. Документ містить 12 пріоритетів, серед яких безпека, євроінтеграція та економічний розвиток.

Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду на 2025 рік. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні рішенням Кабінету міністрів погодили і внесли документ на розгляд Верховної Ради. У Програмі ми окреслили 12 пріоритетів — це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура

- написала Свириденко.

За її словами, цей документ — план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в Європейському Союзі.

"Ми презентували нашу програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян", - нагадала прем'єр.

Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко10.09.25, 14:01 • 2058 переглядiв

Вона відзначила, що загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян.

"Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій. Я дякую всім, хто долучився до створення програми із конструктивними пропозиціями. Тепер працюємо для втілення запланованого", - написала Свириденко.

Свириденко закликала США та ЄС запровадити жорсткі санкції проти нафтових гігантів рф09.09.25, 22:50 • 4926 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Європейський Союз