Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко
Київ • УНН
Україна отримала 1 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС в межах програми ERA Loans. Кошти профінансовано з прибутків від заморожених активів Центробанку РФ.
Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі один млрд євро у межах програми ERA Loans. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН з посиланням на допис очільниці уряду в Telegram.
Деталі
"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку рф. Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", - повідомила Свириденко.
Юлія Свириденко також подякувала Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс за їх лідерство й непохитність.
"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України. Агресор має заплатити – справедливість переможе", - зазначила Свириденко.
Доповнення
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз і Україна запускають "Альянс дронів", що фінансуватиметься кредитом у 6 мільярдів євро від ERA. Мета програми - посилити оборонний потенціал України та масштабувати використання дронів на фронті.
У німецькій партії "Зелені" лунають звинувачення у бік коаліції Мерца у контексті перешкоджання узгодженню допомоги Україні на 4,5 мільярда євро.