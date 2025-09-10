Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко

$41.120.13
Ексклюзив
10:41 • 1986 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 13286 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 16953 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 15749 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 22795 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 18123 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 44390 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 88370 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 74167 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83600 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводства
10 вересня, 02:37
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети
10 вересня, 03:12
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений
05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни
06:04
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом
07:17
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 2020 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 13308 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 16966 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 88379 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Україна отримала 1 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС в межах програми ERA Loans. Кошти профінансовано з прибутків від заморожених активів Центробанку РФ.

Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі один млрд євро у межах програми ERA Loans. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН з посиланням на допис очільниці уряду в Telegram.

Деталі

"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку рф. Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", - повідомила Свириденко.

Юлія Свириденко також подякувала Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс за їх лідерство й непохитність.

"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України. Агресор має заплатити – справедливість переможе", - зазначила Свириденко.

Доповнення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз і Україна запускають "Альянс дронів", що фінансуватиметься кредитом у 6 мільярдів євро від ERA. Мета програми - посилити оборонний потенціал України та масштабувати використання дронів на фронті.

У німецькій партії "Зелені" лунають звинувачення у бік коаліції Мерца у контексті перешкоджання узгодженню допомоги Україні на 4,5 мільярда євро.

Павло Зінченко

Юлія Свириденко
Європейська комісія
Європейський Союз
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна