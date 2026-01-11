Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА
Київ • УНН
Віктор Микита заслухав доповіді керівників ОВА щодо ліквідації наслідків атак росіян на цивільну та критичну інфраструктуру. За цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.
Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита заслухав доповіді керівників ОВА щодо ліквідації наслідків атак росіян по обʼєктах цивільної, критичної інфраструктури. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Як зазначив заступник голови ОП, попри всі виклики, українські енергетики, ОВА, громади, екстрені служби працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого.
Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні. У кожному регіоні очільники ОВА особисто на місцях в режимі 24/7 координують роботи щодо ліквідації наслідків атак росіян. Залучені всі необхідні сили та засоби. Виділено необхідний ресурс першочергових заходів, контролюється робота "пунктів незламності" та розширено їх мережу завдяки співпраці з місцевим бізнесом
Він також додав, що продовжується ліквідація наслідків значних снігопадів, які накрили більшість регіонів країни.
Триває розчистка від снігу, підсипка від ожеледиці та відновлення руху на транспортних артеріях в усіх областях країни. Особлива увага приділяється дорогам до лікарень, закладів освіти та інших обʼєктів забезпечення життєдіяльності громад. Залучено необхідну кількість техніки
Нагадаємо
У Львові випало 70% місячної норми опадів, що становить 30 см снігу. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи вулиці та використовуючи протиожеледні матеріали.