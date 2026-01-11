Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА

Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита заслухав доповіді керівників ОВА щодо ліквідації наслідків атак росіян по обʼєктах цивільної, критичної інфраструктури. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Як зазначив заступник голови ОП, попри всі виклики, українські енергетики, ОВА, громади, екстрені служби працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого.

Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні. У кожному регіоні очільники ОВА особисто на місцях в режимі 24/7 координують роботи щодо ліквідації наслідків атак росіян. Залучені всі необхідні сили та засоби. Виділено необхідний ресурс першочергових заходів, контролюється робота "пунктів незламності" та розширено їх мережу завдяки співпраці з місцевим бізнесом