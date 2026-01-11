Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА

$42.990.00
13:53 • 2248 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 5618 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
09:33 • 16714 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 20056 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 28054 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 38999 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 59893 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 42136 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33655 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 37143 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo11 січня, 06:39 • 10558 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран11 січня, 07:03 • 17729 перегляди
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти11 січня, 07:11 • 5308 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго11 січня, 08:18 • 13924 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза12:15 • 7234 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 16707 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 50600 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 99016 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 125481 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 95209 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Кір Стармер
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 18175 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 20834 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 76483 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 77357 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 97689 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Серіали

Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Віктор Микита заслухав доповіді керівників ОВА щодо ліквідації наслідків атак росіян на цивільну та критичну інфраструктуру. За цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА

Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита заслухав доповіді керівників ОВА щодо ліквідації наслідків атак росіян по обʼєктах цивільної, критичної інфраструктури. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив заступник голови ОП, попри всі виклики, українські енергетики, ОВА, громади, екстрені служби працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого.

Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні. У кожному регіоні очільники ОВА особисто на місцях в режимі 24/7 координують роботи щодо ліквідації наслідків атак росіян. Залучені всі необхідні сили та засоби. Виділено необхідний ресурс першочергових заходів, контролюється робота "пунктів незламності" та розширено їх мережу завдяки співпраці з місцевим бізнесом

 - заявив Віктор Микита.

Він також додав, що продовжується ліквідація наслідків значних снігопадів, які накрили більшість регіонів країни.

Триває розчистка від снігу, підсипка від ожеледиці та відновлення руху на транспортних артеріях в усіх областях країни. Особлива увага приділяється дорогам до лікарень, закладів освіти та інших обʼєктів забезпечення життєдіяльності громад. Залучено необхідну кількість техніки

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

У Львові випало 70% місячної норми опадів, що становить 30 см снігу. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи вулиці та використовуючи протиожеледні матеріали.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Сніг в Україні
Електроенергія
Україна
Львів