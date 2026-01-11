Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита заслушал доклады руководителей ОВА по ликвидации последствий атак россиян по объектам гражданской, критической инфраструктуры. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил заместитель главы ОП, несмотря на все вызовы, украинские энергетики, ОВА, общины, экстренные службы работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного.

Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране. В каждом регионе руководители ОВА лично на местах в режиме 24/7 координируют работы по ликвидации последствий атак россиян. Привлечены все необходимые силы и средства. Выделен необходимый ресурс первоочередных мероприятий, контролируется работа "пунктов несокрушимости" и расширена их сеть благодаря сотрудничеству с местным бизнесом