Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА

13:53 • 2510 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 5992 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
09:33 • 17032 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 20243 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 28183 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 39123 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 60058 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42176 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33681 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 37176 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 10692 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран11 января, 07:03 • 17861 просмотра
Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти11 января, 07:11 • 5502 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго11 января, 08:18 • 14054 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис12:15 • 7822 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 17032 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 50703 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 99110 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 125587 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 95297 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 18237 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 20889 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 76539 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 77408 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 97739 просмотра
Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Виктор Микита заслушал доклады руководителей ОВА по ликвидации последствий атак россиян на гражданскую и критическую инфраструктуру. За эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита заслушал доклады руководителей ОВА по ликвидации последствий атак россиян по объектам гражданской, критической инфраструктуры. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил заместитель главы ОП, несмотря на все вызовы, украинские энергетики, ОВА, общины, экстренные службы работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного.

Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране. В каждом регионе руководители ОВА лично на местах в режиме 24/7 координируют работы по ликвидации последствий атак россиян. Привлечены все необходимые силы и средства. Выделен необходимый ресурс первоочередных мероприятий, контролируется работа "пунктов несокрушимости" и расширена их сеть благодаря сотрудничеству с местным бизнесом

 - заявил Виктор Микита.

Он также добавил, что продолжается ликвидация последствий значительных снегопадов, накрывших большинство регионов страны.

Продолжается расчистка от снега, подсыпка от гололедицы и восстановление движения на транспортных артериях во всех областях страны. Особое внимание уделяется дорогам к больницам, учебным заведениям и другим объектам обеспечения жизнедеятельности общин. Привлечено необходимое количество техники

- говорится в сообщении.

Напомним

Во Львове выпало 70% месячной нормы осадков, что составляет 30 см снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая улицы и используя противогололедные материалы.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Украина
Львов