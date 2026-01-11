Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА
Киев • УНН
Виктор Микита заслушал доклады руководителей ОВА по ликвидации последствий атак россиян на гражданскую и критическую инфраструктуру. За эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита заслушал доклады руководителей ОВА по ликвидации последствий атак россиян по объектам гражданской, критической инфраструктуры. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Как отметил заместитель главы ОП, несмотря на все вызовы, украинские энергетики, ОВА, общины, экстренные службы работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного.
Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране. В каждом регионе руководители ОВА лично на местах в режиме 24/7 координируют работы по ликвидации последствий атак россиян. Привлечены все необходимые силы и средства. Выделен необходимый ресурс первоочередных мероприятий, контролируется работа "пунктов несокрушимости" и расширена их сеть благодаря сотрудничеству с местным бизнесом
Он также добавил, что продолжается ликвидация последствий значительных снегопадов, накрывших большинство регионов страны.
Продолжается расчистка от снега, подсыпка от гололедицы и восстановление движения на транспортных артериях во всех областях страны. Особое внимание уделяется дорогам к больницам, учебным заведениям и другим объектам обеспечения жизнедеятельности общин. Привлечено необходимое количество техники
Напомним
Во Львове выпало 70% месячной нормы осадков, что составляет 30 см снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирая улицы и используя противогололедные материалы.