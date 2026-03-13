Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца

Американская актриса Кэт Грэм, известная благодаря роли Бонни Беннетт в сериале "Дневники вампира", впервые стала мамой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы и ее мужа Брайанта Вуда.

Детали

12 марта супруги опубликовали совместный пост в Instagram, в котором рассказали о рождении первенца. У пары появился сын.

Вместе с новостью родители поделились и первыми фотографиями новорожденного. На одном из фото актриса держит малыша на руках, а ее муж нежно обнимает жену. На другом кадре видно, как младенец спокойно спит. Лицо ребенка супруги решили не скрывать.

В подписи к публикации они поздравили сына с появлением на свет: "Добро пожаловать в мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд".

Стоит отметить, что брак Кэт Грэм с ее деловым партнером Брайантом Вудом стал известен осенью 2023 года. Пара поженилась в Лос-Анджелесе. Впоследствии, 2 декабря 2025 года, супруги объявили, что ожидают рождения первенца.

Теперь же актриса впервые ощутила радость материнства.

Напомним

