Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
Киев • УНН
Актриса Кэт Грэм и ее муж Брайант Вуд стали родителями сына по имени Просперо. Пара опубликовала первые фото младенца и раскрыла детали рождения.
Американская актриса Кэт Грэм, известная благодаря роли Бонни Беннетт в сериале "Дневники вампира", впервые стала мамой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы и ее мужа Брайанта Вуда.
Детали
12 марта супруги опубликовали совместный пост в Instagram, в котором рассказали о рождении первенца. У пары появился сын.
Вместе с новостью родители поделились и первыми фотографиями новорожденного. На одном из фото актриса держит малыша на руках, а ее муж нежно обнимает жену. На другом кадре видно, как младенец спокойно спит. Лицо ребенка супруги решили не скрывать.
В подписи к публикации они поздравили сына с появлением на свет: "Добро пожаловать в мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд".
Стоит отметить, что брак Кэт Грэм с ее деловым партнером Брайантом Вудом стал известен осенью 2023 года. Пара поженилась в Лос-Анджелесе. Впоследствии, 2 декабря 2025 года, супруги объявили, что ожидают рождения первенца.
Теперь же актриса впервые ощутила радость материнства.
