Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане

В Риме состоялась закрытая серия лекций об Антихристе, которую прочитал технологический миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. Мероприятие, проходившее вблизи Ватикана только для приглашенных гостей, вызвало дискуссии в католической среде. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Изначально сообщалось, что лекции могут быть связаны с Папским университетом Святого Фомы Аквинского в Риме, известным как Ангеликум. Однако после появления сообщений в медиа университет выступил с заявлением, что не имеет отношения к событию.

Мы хотели бы уточнить, что это мероприятие не организовано университетом, не состоится в Ангеликуме и не является частью какой-либо из наших институциональных инициатив – заявили в заведении.

Католические институции дистанцируются

По данным Associated Press, лекции организовала итальянская Культурная ассоциация Винченцо Джоберти совместно с проектом Cluny, который связан с Католическим университетом Америки в Вашингтоне. В то же время сам университет заявил, что не спонсирует мероприятие и что проект Cluny является независимой инициативой.

Тиль давно известен интересом к апокалиптической тематике и библейскому образу Антихриста. В своих выступлениях он сочетает религиозные концепции с темами технологий, политики и будущего человечества, часто ссылаясь на труды мыслителя Рене Жирара и других философов.

Миллиардер также имеет тесные связи с американской политикой. Он был одним из доноров и советников Дональда Трампа, а также поддерживал политическую карьеру вице-президента Джей Ди Вэнса, которого считают одним из самых влиятельных католиков в современной политике США.

