Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар

На севере Ирака беспилотники атаковали военную базу вблизи аэропорта Эрбиля, где находятся французские военные. В результате удара ранения получили по меньшей мере шесть солдат Франции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации Reuters, атака была совершена дронами типа "Шахед". Удар пришелся на совместную базу курдских сил пешмерга и французского контингента в районе Махмур.

О ранениях военных сообщил губернатор Эрбиля Омед Кошнау, а также источник в силах безопасности, осведомленный с обстоятельствами инцидента.

