Іран атакував французьку військову базу біля Ербіля в Іраку, є поранені та масштабна пожежа

На півночі Іраку безпілотники атакували військову базу поблизу аеропорту Ербіля, де перебувають французькі військові. Унаслідок удару поранення отримали щонайменше шестеро солдатів Франції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією Reuters, атака була здійснена дронами типу "Шахед". Удар припав на спільну базу курдських сил пешмерга та французького контингенту в районі Махмур.

Про поранення військових повідомив губернатор Ербіля Омед Кошнау, а також джерело в силах безпеки, обізнане з обставинами інциденту.

