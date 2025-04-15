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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25730 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154881 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138243 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134111 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134228 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196172 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77542 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164620 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Талібан взяв під суворий контроль бороди і зачіски чоловіків в Афганістані

ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.

Новини Світу • 10 квітня, 15:18 • 10202 перегляди

Кількість страт у світі досягла максимуму з 2015 року - Amnesty International

У 2024 році у світі зафіксовано 1518 страт, що є максимумом з 2015 року, причому більшість припадає на Близький Схід. Лідерами за кількістю страт є Іран, Ірак та Саудівська Аравія.

Новини Світу • 8 квітня, 07:28 • 16995 перегляди

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

"Посилання віцепрезидента невірне": прем'єрка Данії відреагувала на критику США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.

Новини Світу • 29 березня, 12:39 • 20400 перегляди

В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації

В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.

Новини Світу • 15 березня, 03:40 • 17671 перегляди

Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.

Війна • 13 березня, 14:12 • 20982 перегляди

Кувейт звільнив групу американських ув’язнених, серед яких військові контрактники

Кувейт звільнив групу американських ув'язнених, серед яких були військові контрактники, затримані за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Звільнення відбулося після візиту спецпосланця США.

Новини Світу • 12 березня, 22:27 • 12689 перегляди

США припиняють фінансування проекту ООН в Україні - УВКПЛ

США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.

Політика • 11 березня, 12:37 • 25633 перегляди

Імпорт нафти в Індію з росії впав до мінімуму за два роки - Bloomberg

Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.

Економіка • 1 березня, 10:59 • 45559 перегляди

Ціни на нафту незначно змінилася після збільшення запасів у США

Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.

Економіка • 20 лютого, 12:46 • 24106 перегляди

Умєров отримав двох нових заступників: хто вони та за що відповідатимуть

Кабмін призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони України. Мойсюк відповідатиме за розвиток Сил оборони, а Чуркін займатиметься військовими технологіями та інноваціями.

Війна • 7 лютого, 14:45 • 31694 перегляди

У Стокгольмі палій Корану був застрелений під час TikTok-трансляції

38-річний Салван Моміка, відомий спаленням Корану у Швеції, був застрелений у своїй квартирі в Седертельє. Інцидент стався під час прямої трансляції в TikTok, поліція підтвердила смерть від вогнепального поранення.

Новини Світу • 30 січня, 09:58 • 30053 перегляди

Законодавці Іраку схвалили законопроект, який, на думку критиків, легалізує дитячі шлюби

Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, що розширюють повноваження ісламських судів у сімейних справах. Правозахисники попереджають, що це може легалізувати дитячі шлюби та порушити права жінок.

Новини Світу • 22 січня, 12:03 • 29209 перегляди

В Індії нафтопереробний гігант збільшує імпорт нафти з Близького Сходу на тлі сповільнення поставок з рф

Bharat Petroleum Corp шукає альтернативні поставки нафти з Близького Сходу через скорочення російського імпорту. Індійські закупівлі російської нафти впали до мінімуму з грудня минулого року через посилення санкцій.

Економіка • 31 грудня, 09:58 • 21105 перегляди

Понад 122 мільйони: кількість переміщених осіб у всьому світі зросла

У 2024 році кількість переміщених осіб у світі зросла на 5 мільйонів порівняно з минулим роком. Найбільша криза - у Сирії, де 13,8 млн людей стали біженцями всередині країни та за її межами.

Новини Світу • 29 грудня, 13:07 • 26794 перегляди

В Іраку знайшли масове поховання курдських жінок і дітей часів Саддама Хусейна

На півдні Іраку ексгумували останки сотні курдських жінок і дітей з масової могили. Жертви, ймовірно, були страчені режимом Саддама Хусейна в 1980-х роках.

Новини Світу • 27 грудня, 09:17 • 17184 перегляди

США попереджають про загрозу повернення ІДІЛ після падіння режиму Асада

Радник США з нацбезпеки застерігає про можливе відродження ІДІЛ через вакуум влади в Сирії після втечі Асада. Терористи активізувались і можуть скористатися нестабільністю в регіоні.

Новини Світу • 19 грудня, 08:45 • 15055 перегляди

Британська розвідка запобігла замаху на Папу Франциска в Іраку

Під час візиту Папи Франциска до Іраку в 2021 році британська розвідка запобігла теракту. Смертники, включаючи жінку з вибухівкою, планували атаку в Мосулі.

Новини Світу • 18 грудня, 15:41 • 18619 перегляди

Папа Римський заявив, що уникнув подвійного замаху під час візиту в Ірак 2021

У своїй новій автобіографії Папа Франциск розповів про спробу теракту проти нього в Іраку 2021 року. Британська розвідка попередила про терористів-смертників, яких згодом нейтралізувала іракська поліція.

Новини Світу • 18 грудня, 00:58 • 19213 перегляди

Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії: ЗМІ оприлюднили деталі

Башар Асад заявив, що залишався в Дамаску до вечора 8 грудня і не планував тікати з країни. Reuters та Bloomberg стверджують, що втечу організувала російська розвідка без попередження близьких.

Новини Світу • 16 грудня, 13:17 • 15397 перегляди

Байден готовий співпрацювати з опозицією Сирії після падіння режиму Асада

Президент США заявив про підтримку передачі влади в Сирії після повалення режиму Асада. Вашингтон планує посилити взаємодію з регіональними союзниками та сприяти розбудові демократичної Сирії.

Новини Світу • 8 грудня, 19:12 • 35130 перегляди

У Німеччині затримали підозрюваного у шпигунстві на різдвяному ярмарку прихильника ІД

Поліція Аугсбурга затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, який шпигував за різдвяним ярмарком. Чоловік мав зв'язки з ІД та публікував екстремістські матеріали в соцмережах.

Новини Світу • 6 грудня, 14:38 • 18326 перегляди

Новообраний президент США Трамп може змінити кандидатуру на посаду очільника Пентагону - ЗМІ

Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Гегсета на посаду міністра оборони США. Причиною можливої заміни стали звинувачення щодо особистого життя Гегсета та сумніви у його затвердженні Сенатом.

Новини Світу • 4 грудня, 19:15 • 32590 перегляди

Мережа контрабанди мазуту забезпечує $1 млрд для Ірану та його поплічників

Через Ірак щомісяця проходить до 750 000 тонн контрабандного мазуту, що приносить Ірану та його союзникам близько $1 млрд на рік. Схема посилилась після приходу до влади прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані у 2022 році.

Новини Світу • 3 грудня, 16:10 • 18089 перегляди

Патріотизм, християнство та зброя: що означають татуювання кандидата Трампа у міністри оборони США

Піт Хегсет, ведучий Fox News та можливий кандидат у міністри оборони США, вкритий численними татуюваннями. Більшість з них присвячені християнській вірі, американському патріотизму та військовій службі.

Новини Світу • 14 листопада, 16:10 • 21491 перегляди

США завдали ударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії та Ємені

Американські військові атакували склади зброї та логістичні центри проіранських формувань у Сирії та Ємені. Командування США заявило про готовність і надалі захищати свій персонал та партнерів у регіоні.

Новини Світу • 13 листопада, 09:42 • 20170 перегляди

Трамп планує призначити ветерана й ведучого Fox News Піта Гегсета новим міністром оборони США

Піт Гегсет, офіцер Нацгвардії США та телеведучий Fox News, буде призначений на посаду міністра оборони. Він має військовий досвід в Іраку та Афганістані, а також керував ветеранськими організаціями.

Новини Світу • 13 листопада, 01:25 • 21969 перегляди

В Іраці хочуть дозволити дорослим чоловікам одружуватися з 9-річними дівчатками

Влада Іраку може ухвалити поправку, що знижує вік згоди на шлюб з 18 до 9 років для дівчаток і до 15 років для хлопчиків. Законопроєкт також позбавить жінок права на розлучення, спадкування та опіку над дітьми.

Новини Світу • 11 листопада, 16:24 • 21767 перегляди

Американський морпіх-доброволець ЗСУ загинув під час спроби прориву російського кордону

41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув 27 жовтня на кордоні з брянською областю. Ветеран з 20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні цього року.

Війна • 4 листопада, 18:54 • 32423 перегляди

Ціни на нафту різко зросли через можливий удар Ірану по Ізраїлю

Нафта Brent і WTI подорожчали більш ніж на $1 через повідомлення про підготовку Іраном удару по Ізраїлю з території Іраку. На ціни також вплинули очікування щодо відтермінування ОПЕК+ збільшення видобутку.

Економіка • 1 листопада, 09:54 • 18734 перегляди