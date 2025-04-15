Мережа контрабанди мазуту забезпечує $1 млрд для Ірану та його поплічників

Через Ірак щомісяця проходить до 750 000 тонн контрабандного мазуту, що приносить Ірану та його союзникам близько $1 млрд на рік. Схема посилилась після приходу до влади прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані у 2022 році.