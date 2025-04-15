ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.
У 2024 році у світі зафіксовано 1518 страт, що є максимумом з 2015 року, причому більшість припадає на Близький Схід. Лідерами за кількістю страт є Іран, Ірак та Саудівська Аравія.
Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.
В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.
Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.
Кувейт звільнив групу американських ув'язнених, серед яких були військові контрактники, затримані за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Звільнення відбулося після візиту спецпосланця США.
США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.
Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.
Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.
Кабмін призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони України. Мойсюк відповідатиме за розвиток Сил оборони, а Чуркін займатиметься військовими технологіями та інноваціями.
38-річний Салван Моміка, відомий спаленням Корану у Швеції, був застрелений у своїй квартирі в Седертельє. Інцидент стався під час прямої трансляції в TikTok, поліція підтвердила смерть від вогнепального поранення.
Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, що розширюють повноваження ісламських судів у сімейних справах. Правозахисники попереджають, що це може легалізувати дитячі шлюби та порушити права жінок.
Bharat Petroleum Corp шукає альтернативні поставки нафти з Близького Сходу через скорочення російського імпорту. Індійські закупівлі російської нафти впали до мінімуму з грудня минулого року через посилення санкцій.
У 2024 році кількість переміщених осіб у світі зросла на 5 мільйонів порівняно з минулим роком. Найбільша криза - у Сирії, де 13,8 млн людей стали біженцями всередині країни та за її межами.
На півдні Іраку ексгумували останки сотні курдських жінок і дітей з масової могили. Жертви, ймовірно, були страчені режимом Саддама Хусейна в 1980-х роках.
Радник США з нацбезпеки застерігає про можливе відродження ІДІЛ через вакуум влади в Сирії після втечі Асада. Терористи активізувались і можуть скористатися нестабільністю в регіоні.
Під час візиту Папи Франциска до Іраку в 2021 році британська розвідка запобігла теракту. Смертники, включаючи жінку з вибухівкою, планували атаку в Мосулі.
У своїй новій автобіографії Папа Франциск розповів про спробу теракту проти нього в Іраку 2021 року. Британська розвідка попередила про терористів-смертників, яких згодом нейтралізувала іракська поліція.
Башар Асад заявив, що залишався в Дамаску до вечора 8 грудня і не планував тікати з країни. Reuters та Bloomberg стверджують, що втечу організувала російська розвідка без попередження близьких.
Президент США заявив про підтримку передачі влади в Сирії після повалення режиму Асада. Вашингтон планує посилити взаємодію з регіональними союзниками та сприяти розбудові демократичної Сирії.
Поліція Аугсбурга затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, який шпигував за різдвяним ярмарком. Чоловік мав зв'язки з ІД та публікував екстремістські матеріали в соцмережах.
Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Гегсета на посаду міністра оборони США. Причиною можливої заміни стали звинувачення щодо особистого життя Гегсета та сумніви у його затвердженні Сенатом.
Через Ірак щомісяця проходить до 750 000 тонн контрабандного мазуту, що приносить Ірану та його союзникам близько $1 млрд на рік. Схема посилилась після приходу до влади прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані у 2022 році.
Піт Хегсет, ведучий Fox News та можливий кандидат у міністри оборони США, вкритий численними татуюваннями. Більшість з них присвячені християнській вірі, американському патріотизму та військовій службі.
Американські військові атакували склади зброї та логістичні центри проіранських формувань у Сирії та Ємені. Командування США заявило про готовність і надалі захищати свій персонал та партнерів у регіоні.
Піт Гегсет, офіцер Нацгвардії США та телеведучий Fox News, буде призначений на посаду міністра оборони. Він має військовий досвід в Іраку та Афганістані, а також керував ветеранськими організаціями.
Влада Іраку може ухвалити поправку, що знижує вік згоди на шлюб з 18 до 9 років для дівчаток і до 15 років для хлопчиків. Законопроєкт також позбавить жінок права на розлучення, спадкування та опіку над дітьми.
41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув 27 жовтня на кордоні з брянською областю. Ветеран з 20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні цього року.
Нафта Brent і WTI подорожчали більш ніж на $1 через повідомлення про підготовку Іраном удару по Ізраїлю з території Іраку. На ціни також вплинули очікування щодо відтермінування ОПЕК+ збільшення видобутку.