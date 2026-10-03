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The Guardian
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Dassault Rafale

Війна з Іраном зірвала нафтові плани ОПЕК+ – перегляд майбутніх квот відклали

Київ • УНН

 • 62 перегляди

ОПЕК+ перенесла оцінку видобувних потужностей країн із вересня на листопад 2026 року через зірвані війною проєкти. Результати визначать квоти на 2027 рік.

Війна з Іраном зірвала нафтові плани ОПЕК+ – перегляд майбутніх квот відклали

ОПЕК+ відклала перегляд виробничих потужностей країн-членів, який має стати основою для визначення квот на видобуток нафти у 2027 році. Причиною стали наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка зірвала частину проєктів із розширення нафтових потужностей на Близькому Сході, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, пише УНН.

Деталі

Спочатку оцінку максимальної стійкої виробничої потужності країн ОПЕК+ планували завершити до кінця вересня 2026 року. Тепер, за даними джерел агентства, дедлайн перенесли на середину листопада.

Війна на Близькому Сході затримала реалізацію проєктів, які мали збільшити видобувні потужності низки країн. Через це оцінити, скільки нафти вони реально зможуть стабільно видобувати у майбутньому, стало складніше. Крім того, не всі учасники ОПЕК+ встигли надати необхідні дані.

Від оцінки залежатимуть нафтові квоти

Незалежну оцінку потужностей більшості членів ОПЕК+ проводить американська консалтингова компанія DeGolyer and MacNaughton. Її звіт тепер очікують до середини листопада – незадовго до наступної зустрічі ОПЕК+ наприкінці місяця.

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Результати мають стати одним із ключових орієнтирів під час переговорів щодо квот на 2027 рік. Країни, виробничі можливості яких оцінять нижче, можуть зіткнутися з тиском щодо скорочення квот, тоді як держави, які наростили потужності, можуть вимагати дозволу видобувати більше.

Ситуація вже спричиняла суперечки всередині нафтового альянсу. Об'єднані Арабські Емірати, які домагалися вищої квоти через збільшення власних виробничих потужностей, у травні вийшли з ОПЕК+. Ірак також прагне збільшення квоти та, за даними Reuters, розглядав можливість виходу з організації.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Ізраїль
ОПЕК
Reuters
Ірак
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран