росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мер

Південний міст. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Армія рф знову атакувала Південний міст у Києві, є влучання. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, на місце прямують екстрені служби, передає УНН.

Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро - повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову

Наслідки нової атаки рф на Південний міст. Фото: Insider UA

Нагадаємо

Напередодні ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.

Крім того, сьогодні у Києві фіксували кілометрові затори після нічного удару по Південному мосту, внаслідок чого його повністю перекрили. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Міст Метро був перекритий в напрямку правого берега.