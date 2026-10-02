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росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мер

Київ • УНН

 • 7312 перегляди

У Південний міст столиці знову влучили російські війська. Міст закритий для транспорту й метро, на місце прямують екстрені служби.

росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мер
Південний міст. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Армія рф знову атакувала Південний міст у Києві, є влучання. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко,  на місце прямують екстрені служби, передає УНН.

Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро 

- повідомив Кличко. 

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову02.10.26, 15:14 • 16975 переглядiв

Наслідки нової атаки рф на Південний міст. Фото: Insider UA

Нагадаємо

Напередодні ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.

Крім того, сьогодні у Києві фіксували кілометрові затори після нічного удару по Південному мосту, внаслідок чого його повністю перекрили. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Міст Метро був перекритий в напрямку правого берега.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Міст Патона (Київ)
Південний міст (Київ)
Війна в Україні
Міст Метро (Київ)
Віталій Кличко
Київ