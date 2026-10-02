росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мер
Київ • УНН
У Південний міст столиці знову влучили російські війська. Міст закритий для транспорту й метро, на місце прямують екстрені служби.
Армія рф знову атакувала Південний міст у Києві, є влучання. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, на місце прямують екстрені служби, передає УНН.
Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро
За його словами, екстрені служби прямують на місце.
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову02.10.26, 15:14 • 16975 переглядiв
Наслідки нової атаки рф на Південний міст. Фото: Insider UA
Нагадаємо
Напередодні ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.
Крім того, сьогодні у Києві фіксували кілометрові затори після нічного удару по Південному мосту, внаслідок чого його повністю перекрили. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Міст Метро був перекритий в напрямку правого берега.