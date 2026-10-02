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Financial Times

Київ зупинився у кілометрових заторах після перекриття мостів через нічні удари рф

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Після удару по Південному мосту Київ зіткнувся з кілометровими заторами й чергами на транспорт. Рух на кількох мостах обмежили.

Київ зупинився у кілометрових заторах після перекриття мостів через нічні удари рф

У Києві фіксують кілометрові затори після нічного удару по Південному мосту, внаслідок чого його повністю перекрили. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Міст Метро був перекритий в напрямку правого берега, передає УНН.

Деталі

Зранку в п’ятницю, 2 жовтня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за інформацією від правоохоронців Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежено рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег, а також на мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Кличко причину не вказує, проте, ймовірно, Південний міст перекрили через влучання ворожого дрону. i

Через перекриття мостів, у Києві виник транспортний колапс, через що місто фактично паралізовано, а сотні людей очікують у чергах на громадський транспорт, а дехто навіть вирішив не стояти у чергах, а переходити з правого на лівий берег пішки.

У Київпастрансі повідомили, що автобуси №№ 51, 55, 115, 118-Д та тролейбуси №№ 43, 50 відновили рух за власними схемами, які прямують через міст Патона, проте транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Також у Київпастрансі додали, автобуси №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст

Маршрут у напрямку правого берега: просп. Миколи Бажана − Дніпровська набережна – вул. Березняківська – вул. Юрія Шумського – вул. Петра Радзіня − Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульв. Миколи Міхновського – Голосіївський просп., далі за власними маршрутами.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росія прагне блокувати транспортні потоки між правим та лівим берегами Дніпра, завдаючи повторних точкових ударів в одну й ту саму локацію.

Російський удар по Південному мосту є частиною ширшої кампанії росії, спрямованої проти цивільних об’єктів, у рамках якої застосовуються як денні, так і нічні удари з метою ускладнення життя в Києві та порушення повсякденного функціонування міста. Цей удар також має на меті підірвати українську економіку шляхом перекриття руху людей та вантажів містом. Російські війська можуть використовувати кумулятивні заряди на своїх безпілотниках великої дальності для ударів по великих, укріплених цілях, таких як Південний міст, але для завдання значної шкоди такі дії вимагатимуть повторних, точних ударів протягом короткого періоду часу

- йдеться у звіті.

Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT02.10.26, 11:33 • 12518 переглядiв

Павло Башинський

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