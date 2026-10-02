росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (АдН) підтримується росією. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

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Зазначається, що Мерц не навів конкретних доказів ймовірної підтримки АдН москвою і зробив цей коментар під час промови у четвер, в якій зобразив росію як дестабілізуючу силу в Німеччині та загрозу демократії в найбільшій економіці Європи.

Ми не дозволимо себе розділити ні гібридними атаками, ні ненавистю, яку розпалюють у соціальних мережах контрольовані москвою боти, ні гаслами "Альтернативи для Німеччини" та їхніх російських прихильників - сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що "російський уряд хоче нас вивести з рівноваги".

"Він хоче, щоб ми послабили нашу підтримку України. Він хоче, щоб ми перестали інвестувати в наше стримування. Він шукає будь-яку можливість розділити наше суспільство та послабити нашу країну", - резюмував Мерц.

Нагадаємо

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що Німеччина стикається зі зростанням кількості гібридних атак з боку росії, і пообіцяв продовжувати підтримку України напередодні зими, яка, ймовірно, стане найсуворішою з початку російського вторгнення у 2022 році.

У Німеччині партія, яка обігнала політсилу Мерца на виборах, закликала канцлера відновити зв’язки з росією та їхати до москви