росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц

$44.680.1850.720.21
ukenru
03:07 • 220 перегляди
Ворог знову влучив у Південний міст у Києві
22:52 • 11760 перегляди
Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга
1 жовтня, 20:32 • 15639 перегляди
росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин
1 жовтня, 19:02 • 20315 перегляди
Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучанняVideo
1 жовтня, 18:52 • 18290 перегляди
Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ
1 жовтня, 18:27 • 17837 перегляди
Удар за 100 метрів від ядерного реактора: Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на атаку рф
1 жовтня, 18:10 • 17626 перегляди
Анаїт Хоперія керуватиме Центром протидії дезінформації
1 жовтня, 16:10 • 22263 перегляди
Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський (відео)Video
1 жовтня, 14:54 • 36624 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні
1 жовтня, 14:32 • 18684 перегляди
У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.3м/с
86%
765мм
Популярнi новини
Удари по суднах в обмін на НПЗ: путін розкритикував пропозицію щодо перемир’я1 жовтня, 17:21 • 4394 перегляди
Мерц попередив про нові гібридні атаки росії та пообіцяв підтримку Україні1 жовтня, 17:35 • 3680 перегляди
Флорида подала позов проти Pfizer через вакцину від COVID-19 - Reuters1 жовтня, 17:56 • 8928 перегляди
У Києві уламки дрона упали біля станції метро, горять дерева1 жовтня, 17:58 • 9962 перегляди
ЄС відхилив можливість дострокового надання кредиту Києву та вимагає реформ - ЗМІ1 жовтня, 19:18 • 10163 перегляди
Публікації
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 36625 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 41290 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 10:30 • 47555 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 70387 перегляди
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла30 вересня, 17:37 • 58579 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Туреччина
Реклама
УНН Lite
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto1 жовтня, 16:41 • 21038 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони1 жовтня, 15:10 • 27208 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"1 жовтня, 14:45 • 27461 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"1 жовтня, 14:22 • 27290 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 71471 перегляди
Актуальне
Starlink
Соціальна мережа
The Guardian
Техніка
Шахед-136

росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Канцлер ФРН не навів доказів, але звинуватив росію в підтримці АдН у спробах дестабілізувати Німеччину. Він пообіцяв підтримувати Україну.

росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (АдН) підтримується росією. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Мерц не навів конкретних доказів ймовірної підтримки АдН москвою і зробив цей коментар під час промови у четвер, в якій зобразив росію як дестабілізуючу силу в Німеччині та загрозу демократії в найбільшій економіці Європи.

Ми не дозволимо себе розділити ні гібридними атаками, ні ненавистю, яку розпалюють у соціальних мережах контрольовані москвою боти, ні гаслами "Альтернативи для Німеччини" та їхніх російських прихильників

- сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що "російський уряд хоче нас вивести з рівноваги".

"Він хоче, щоб ми послабили нашу підтримку України. Він хоче, щоб ми перестали інвестувати в наше стримування. Він шукає будь-яку можливість розділити наше суспільство та послабити нашу країну", - резюмував Мерц.

Нагадаємо

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що Німеччина стикається зі зростанням кількості гібридних атак з боку росії, і пообіцяв продовжувати підтримку України напередодні зими, яка, ймовірно, стане найсуворішою з початку російського вторгнення у 2022 році.

У Німеччині партія, яка обігнала політсилу Мерца на виборах, закликала канцлера відновити зв’язки з росією та їхати до москви22.09.26, 04:37 • 4389 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Альтернатива для Німеччини
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна