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Удар за 100 метрів від ядерного реактора: Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на атаку рф

Київ • УНН

 • 9924 перегляди

Російський дрон атакував інститут ядерних досліджень у Києві за 100 метрів від реактора. МЗС назвало це ядерним терором.

Удар за 100 метрів від ядерного реактора: Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на атаку рф
Фото: EPA-EFE/MAX BRUCKER

Після атаки рф біля ядерного реактора Міністерство закордонних справ України закликало посилити санкції проти "Росатому". Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву МЗС.

Профільне міністерство засудило російський удар по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві. Там назвали атаку актом ядерного терору та закликали МАГАТЕ відреагувати на неї.

Деталі

 30 вересня російський ударний безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України у Києві. Місце удару розташоване приблизно за 100 метрів від дослідницького ядерного реактора. У МЗС звернули увагу, що останніми днями російські атаки зачепили одразу кілька важливих об’єктів української ядерної галузі та науки. Зокрема, під ударами опинилися будівлі, які використовує НАЕК "Енергоатом".

Також 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Президії Національної академії наук України. За інформацією МЗС, вона зазнала значних пошкоджень, двоє людей загинули.

У відомстві вважають ці атаки продовженням цілеспрямованих ударів росії по українській ядерній науці.

У МЗС також нагадали, що ще у 2022 році російські війська неодноразово обстрілювали Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут". Тоді пошкодили інфраструктуру ядерної установки "Джерело нейтронів". Міністерство закликало генерального директора МАГАТЕ чітко засудити нову атаку та вимагати від росії припинити удари по українських ядерних і наукових об’єктах.

Крім того, у міністерстві закликали партнерів посилити санкції проти російського атомного сектору, зокрема проти "Росатому", а також обмежити співпрацю з російськими науковими установами. Йдеться, зокрема, про їхню участь у міжнародних дослідницьких програмах та доступ до фінансування.

Окремо представники відомства наголосили, що Україна потребує додаткових засобів для захисту об’єктів, які залишаються під загрозою російських атак. Партнерів закликали прискорити постачання систем протиповітряної оборони, ракет до них і засобів перехоплення ударних безпілотників.

"Оборонні заходи та санкційні рішення мають позбавити росію можливості продовжувати ядерний терор і змусити її відповісти за ці атаки", – наголосили у МЗС.

Російський дрон ударив по Інституту ядерних досліджень у Києві, реактор не пошкодило - регулятор01.10.26, 13:31 • 4440 переглядiв

Олександра Василенко

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