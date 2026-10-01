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Удар в 100 метрах от ядерного реактора: Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку рф

Киев • УНН

 • 10897 просмотра

Российский дрон атаковал институт ядерных исследований в Киеве в 100 метрах от реактора. МИД назвало это ядерным терроризмом.

Удар в 100 метрах от ядерного реактора: Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку рф
Фото: EPA-EFE/MAX BRUCKER

После атаки рф вблизи ядерного реактора Министерство иностранных дел Украины призвало усилить санкции против "Росатома". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД.

Профильное министерство осудило российский удар по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве. Там назвали атаку актом ядерного террора и призвали МАГАТЭ отреагировать на нее.

Детали

 30 сентября российский ударный беспилотник атаковал территорию Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины в Киеве. Место удара расположено примерно в 100 метрах от исследовательского ядерного реактора. В МИД обратили внимание, что в последние дни российские атаки затронули сразу несколько важных объектов украинской ядерной отрасли и науки. В частности, под ударами оказались здания, которые использует НАЭК "Энергоатом".

Также 28 сентября российский дрон попал в здание Президиума Национальной академии наук Украины. По информации МИД, оно получило значительные повреждения, два человека погибли.

В ведомстве считают эти атаки продолжением целенаправленных ударов России по украинской ядерной науке.

В МИД также напомнили, что еще в 2022 году российские войска неоднократно обстреливали Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". Тогда была повреждена инфраструктура ядерной установки "Источник нейтронов". Министерство призвало генерального директора МАГАТЭ четко осудить новую атаку и потребовать от России прекратить удары по украинским ядерным и научным объектам.

Кроме того, в министерстве призвали партнеров усилить санкции против российского атомного сектора, в частности против "Росатома", а также ограничить сотрудничество с российскими научными учреждениями. Речь идет, в частности, об их участии в международных исследовательских программах и доступе к финансированию.

Отдельно представители ведомства подчеркнули, что Украине необходимы дополнительные средства для защиты объектов, которые остаются под угрозой российских атак. Партнеров призвали ускорить поставки систем противовоздушной обороны, ракет к ним и средств перехвата ударных беспилотников.

"Оборонные меры и санкционные решения должны лишить Россию возможности продолжать ядерный террор и заставить ее ответить за эти атаки", – подчеркнули в МИД.

Российский дрон ударил по Институту ядерных исследований в Киеве, реактор не повреждён - регулятор01.10.26, 13:31 • 4494 просмотра

Александра Василенко

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