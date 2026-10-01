В сети сообщили о покушении на сооснователя Fire Point - Штилерман отреагировал
Киев • УНН
Денис Штилерман назвал преувеличенными слухи о последствиях покушения. До этого в СМИ сообщали о покушении и его лёгком ранении.
Главный конструктор и соучредитель оборонной компании Fire Point Денис Штилерман прокомментировал сообщение о покушении. Информация "немного преувеличена", написал Штилерман в X 1 октября, пишет УНН.
Что заявил Штилерман
Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены
Что предшествовало
Это заявление появилось после публикации сообщений о якобы покушении на соучредителя оборонной компании.
По информации журналиста Сергея Ауслендера, главный конструктор компании якобы получил легкое ранение, а нападавшие — ликвидированы.
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