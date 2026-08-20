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В Польше задержали украинца, которого подозревают в попытке покушения на представителя ОПК в Ирпене

Киев • УНН

 • 524 просмотра

ABW задержало 63-летнего украинца, которого подозревают в покушении на представителя оборонной промышленности в Ирпене. Мужчине может грозить как минимум 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Польше задержали украинца, которого подозревают в попытке покушения на представителя ОПК в Ирпене

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали 63-летнего гражданина Украины, которого подозревают в попытке убийства представителя украинской оборонной промышленности в Ирпене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABW и польскую прокуратуру.

Детали

По данным польского следствия, мужчина мог действовать по заданию российских спецслужб. Речь идет о 63-летнем гражданине Украины Сергее П., которого сотрудники ABW задержали в Варшаве 5 августа. Информацию об операции польская спецслужба обнародовала 20 августа.

По версии следствия, мужчина пытался убить представителя украинской оборонной промышленности в Ирпене Киевской области. Как сообщают польские правоохранители, подозреваемый установил под автомобилем, которым пользовалась потенциальная жертва, самодельное взрывное устройство. Его планировали привести в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Однако взрыва не произошло из-за неисправности механизма.

После неудачной попытки покушения мужчина, по данным следствия, покинул Украину и выехал в Польшу. В ABW заявили, что подозреваемый мог действовать по заданию российских спецслужб. Польская прокуратура также считает, что инкриминируемые ему действия носили террористический характер.

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6 августа прокурор Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши предъявил мужчине обвинение в покушении на убийство с использованием взрывчатых веществ. На следующий день, 7 августа, суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил подозреваемого под арест на три месяца.

За инкриминируемые преступления мужчине может грозить не менее 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Польские службы не раскрывают имя потенциальной жертвы, ее должность или предприятие, с которым она связана. Также пока неизвестно, какая именно российская спецслужба могла стоять за подготовкой покушения и были ли у подозреваемого сообщники.

Контекст

В польском ABW подчеркнули, что российские спецслужбы продолжают проводить операции за пределами рф — в частности, используя людей, которые перемещаются между европейскими странами.

Отдельно польские правоохранители расследуют еще одно дело о вероятной подготовке покушения. 7 августа в Варшаве задержали 29-летнего гражданина России, которого подозревают в подготовке убийства человека с украинским и американским гражданством.

Премьер-министр Польши Дональд Туск называл потенциальную жертву "неудобной для режима путина". В настоящее время данных о прямой связи между этими двумя делами нет.

Напомним

В Хорватии по европейскому ордеру задержали украинца, которого разыскивает Германия по делу о взрывах на "Северных потоках". Адвокат обжалует арест.

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Александра Василенко

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