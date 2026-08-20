Справа "Північних потоків": суд Хорватії розпорядився затримати громадянина України

$44.700.0751.870.04
ukenru
17:33 • 3730 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
15:44 • 11112 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
15:09 • 12222 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ексклюзив
14:20 • 13108 перегляди
Чому ваш бренд можуть не зареєструвати - пояснення юристки
14:10 • 13292 перегляди
У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"
12:59 • 15234 перегляди
Суд обрав запобіжний захід водію Volkswagen, який вʼїхав у зупинку з людьми у КиєвіPhoto
20 серпня, 12:08 • 16342 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo
20 серпня, 11:56 • 17708 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo
20 серпня, 09:44 • 32950 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
20 серпня, 09:12 • 29715 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.4м/с
48%
748мм
Популярнi новини
Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіаціюPhoto20 серпня, 08:58 • 15307 перегляди
Операція "Феміда": НАБУ і САП після операції "Форест Гамп" викрили схему рейдерства і показали відео, є нові підозриVideo20 серпня, 10:16 • 20545 перегляди
Зеленський звільнив голову Оболонської РДА Фесика - його призначили заступником міністра20 серпня, 10:42 • 4700 перегляди
"Це не війна на полі бою": ЄС і Молдова засудили атаку рф по Україні 20 серпня20 серпня, 11:06 • 5372 перегляди
Нардеп Гончаренко знайшов у Михайла Федорова бронювання від служби у ЗСУ20 серпня, 11:10 • 3904 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 80383 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 100606 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 85839 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 98268 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 94147 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Ірина Терех
Михайло Федоров
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Бровари
Київська область
Бориспіль
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 69050 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 90042 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 124300 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 127386 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 133567 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ФАБ-250
Starlink
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Справа "Північних потоків": суд Хорватії розпорядився затримати громадянина України

Київ • УНН

 • 350 перегляди

У Хорватії за європейським ордером затримали українця, якого розшукує Німеччина у справі про вибухи на «Північних потоках». Адвокат оскаржить арешт.

Справа "Північних потоків": суд Хорватії розпорядився затримати громадянина України

У четвер хорватський суддя розпорядився затримати громадянина України, який розшукується у Німеччині у зв'язку з підводними вибухами 2022 року, що пошкодили газопроводи "Північний потік". Про це повідомляє AP із посиланням на адвоката українця, передає УНН.

Деталі

Чоловіка заарештували в середу в північному хорватському місті Пула за європейським ордером. У четвер його допитали прокурори, які зробили запит на затримання на початок процедури екстрадиції, повідомило державне телебачення HRT.

Адвокат чоловіка Матія Мілош заявив, що вони оскаржать рішення про затримання, повідомило інформаційне агентство HINA. Поки що неясно, скільки часу може тривати процедура екстрадиції до Хорватії.

Німецькі прокурори заявили, що підозрюваний був "підготовленим дайвером" і входив до групи людей, які "заклали вибухівку" на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі неподалік датського острова Борнхольм.

Справа "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного підозрюваного19.08.26, 13:05 • 4630 переглядiв

Контекст

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили трубопроводи, побудовані для транспортування російського газу до Німеччини під Балтійським морем. Ці пошкодження посилили напруженість через російсько-українську війну, оскільки європейські країни прагнуть відмовитися від російських джерел енергії після повномасштабного вторгнення кремля до сусідньої країни 24 лютого 2022 року.

Німецька прокуратура назвала підозрюваного лише Володимиром Ж. Проте представник підтвердив агентству Associated Press, що це та сама людина, яка була заарештована в Польщі минулого року, але пізніше звільнена після того, як польський суд відмовився екстрадувати його до Німеччини. Польська влада назвала його Володимиром Журавльовим.

Польща давно виступає проти газопроводів "Північний потік", розглядаючи їх як спробу росії використати свої величезні енергетичні ресурси для здобуття впливу в Європі.

Минулого місяця німецька федеральна прокуратура звинуватила колишнього офіцера української армії у зв'язку з тими ж вибухами.

Сергія К. було затримано в серпні 2025 року в італійському селі, де співробітники поліції провели обшук у бунгало, в якому він проживав зі своєю родиною. У листопаді він був екстрадований до Німеччини.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Вибухи
Енергетика
Обшук
Війна в Україні
Північний потік
Балтійське море
Хорватія
Німеччина
Україна
Польща