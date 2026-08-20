Справа "Північних потоків": суд Хорватії розпорядився затримати громадянина України

У четвер хорватський суддя розпорядився затримати громадянина України, який розшукується у Німеччині у зв'язку з підводними вибухами 2022 року, що пошкодили газопроводи "Північний потік". Про це повідомляє AP із посиланням на адвоката українця, передає УНН.

Деталі

Чоловіка заарештували в середу в північному хорватському місті Пула за європейським ордером. У четвер його допитали прокурори, які зробили запит на затримання на початок процедури екстрадиції, повідомило державне телебачення HRT.

Адвокат чоловіка Матія Мілош заявив, що вони оскаржать рішення про затримання, повідомило інформаційне агентство HINA. Поки що неясно, скільки часу може тривати процедура екстрадиції до Хорватії.

Німецькі прокурори заявили, що підозрюваний був "підготовленим дайвером" і входив до групи людей, які "заклали вибухівку" на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі неподалік датського острова Борнхольм.

Справа "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного підозрюваного

Контекст

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили трубопроводи, побудовані для транспортування російського газу до Німеччини під Балтійським морем. Ці пошкодження посилили напруженість через російсько-українську війну, оскільки європейські країни прагнуть відмовитися від російських джерел енергії після повномасштабного вторгнення кремля до сусідньої країни 24 лютого 2022 року.

Німецька прокуратура назвала підозрюваного лише Володимиром Ж. Проте представник підтвердив агентству Associated Press, що це та сама людина, яка була заарештована в Польщі минулого року, але пізніше звільнена після того, як польський суд відмовився екстрадувати його до Німеччини. Польська влада назвала його Володимиром Журавльовим.

Польща давно виступає проти газопроводів "Північний потік", розглядаючи їх як спробу росії використати свої величезні енергетичні ресурси для здобуття впливу в Європі.

Минулого місяця німецька федеральна прокуратура звинуватила колишнього офіцера української армії у зв'язку з тими ж вибухами.

Сергія К. було затримано в серпні 2025 року в італійському селі, де співробітники поліції провели обшук у бунгало, в якому він проживав зі своєю родиною. У листопаді він був екстрадований до Німеччини.