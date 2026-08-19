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Справа "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного підозрюваного

Київ • УНН

 • 3884 перегляди

У Пулі затримали громадянина України Vladimir Z. за європейським ордером у справі про підрив «Північного потоку». Його, як очікується, екстрадують до Німеччини.

Справа "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного підозрюваного

У Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив трубопроводу "Північний потік" у вересні 2022 року, повідомляє федеральна прокуратура Німеччини, пише УНН.

Деталі

Як вказано на сайті прокуратури ФРН, "сьогодні вранці (19 серпня 2026 року) федеральна прокуратура затримала громадянина України Vladimir Z. у Пулі (Хорватія) місцевими поліцейськими силами за координації Головного управління поліції Загреба на виконання європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею федерального суду 3 червня 2024 року".

"Підозрюваного буде доставлено до слідчого судді федерального суду після його екстрадиції з Хорватії", - ідеться у повідомленні.

Федеральна прокуратура ФРН, як повідомляється, подала обвинувальний акт проти ще одного підозрюваного Сергія К. (Serhii K.) до Ганзейського вищого регіонального суду в Гамбурзі 30 червня 2026 року.

Німецька прокуратура висунула обвинувачення Сергію Кузнєцову у справі про підрив “Північного потоку”02.07.26, 16:18 • 4120 переглядiв

Юлія Шрамко

КриміналСвіт
Північний потік
Гамбург
Хорватія
Німеччина