Справа "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного підозрюваного

У Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив трубопроводу "Північний потік" у вересні 2022 року, повідомляє федеральна прокуратура Німеччини, пише УНН.

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Як вказано на сайті прокуратури ФРН, "сьогодні вранці (19 серпня 2026 року) федеральна прокуратура затримала громадянина України Vladimir Z. у Пулі (Хорватія) місцевими поліцейськими силами за координації Головного управління поліції Загреба на виконання європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею федерального суду 3 червня 2024 року".

"Підозрюваного буде доставлено до слідчого судді федерального суду після його екстрадиції з Хорватії", - ідеться у повідомленні.

Федеральна прокуратура ФРН, як повідомляється, подала обвинувальний акт проти ще одного підозрюваного Сергія К. (Serhii K.) до Ганзейського вищого регіонального суду в Гамбурзі 30 червня 2026 року.

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