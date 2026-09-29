Україна вироблятиме ракети Aster 30 для однієї з найпотужніших систем ППО Європи

Україна планує локалізувати виробництво зенітних ракет Aster 30 для комплексів SAMP/T, тоді як новітня версія цієї системи SAMP/T NG стала фаворитом під час пошуку Швейцарією додаткової далекобійної ППО. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на швейцарський RTS, пише УНН.

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Швейцарія шукає альтернативу вже замовленим американським Patriot, на постачання яких доведеться чекати орієнтовно 5-7 років. Країні потрібна система великої дальності, здатна, зокрема, протидіяти балістичним ракетам.

Оцінку можливих варіантів уже завершили, а остаточне рішення має ухвалити Федеральна рада Швейцарії. За даними RTS, фаворитом є франко-італійський SAMP/T NG від консорціуму Eurosam.

Ракети для SAMP/T вироблятимуть і в Україні

На закупівлю додаткової системи ППО Швейцарія планує витратити 5 млрд франків – близько 5,3 млрд євро. Серед конкурентів SAMP/T NG розглядаються південнокорейські KM-SAM II та L-SAM, а також ізраїльські Barak MX і David's Sling.

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для нових SAMP/T NG

Одним зі слабких місць SAMP/T залишаються обсяги виробництва ракет. Водночас ракети Aster 30 планують локалізувати в Україні, хоча наразі невідомо, які саме обсяги виробництва зможе забезпечити українська сторона.

У Defense Express зазначають, що на користь SAMP/T NG для Швейцарії можуть зіграти географічна близькість європейських виробників і заявлені Eurosam відносно швидкі темпи постачання. Коли саме країна зможе отримати перші комплекси у разі їх вибору, поки невідомо.

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