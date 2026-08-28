Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для нових SAMP/T NG

Україна має отримати від Франції та Італії загалом вісім новітніх зенітних ракетних комплексів SAMP/T NG, однак їхню ефективність може обмежити нестача ракет Aster 30 B1NT. Про це пише Defense Express, пише УНН.

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Чотири батареї SAMP/T NG Франція замовила для України у липні 2026 року за кредитні кошти, їхнє постачання очікується з 2027 року. Ще чотири комплекси, за неофіційною інформацією, може передати Італія у межах військової допомоги.

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Окремо Франція має передати Україні дві батареї звичайних SAMP/T у тимчасову оренду, які згодом повернуть після отримання нових SAMP/T NG. Водночас ключовим обмеженням для обох версій комплексів є не кількість пускових установок, а доступність ракет Aster.

Виробництво ракет залишається обмеженим

За даними Defense Express, точні обсяги виробництва ракет Aster компанія MBDA офіційно не розкриває. У грудні 2024 року очільник Головного управління озброєнь Франції Еммануель Чіва повідомляв, що виробництво ракет сімейства Aster вдалося збільшити до 80-100 одиниць на рік, а до 2028 року планується перевищити показник у 300 ракет на рік.

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До цього сімейства входять Aster 15 та Aster 30. Для SAMP/T використовуються ракети Aster 30, а для ефективного перехоплення балістичних цілей у версії SAMP/T NG передбачена нова Aster 30 B1NT.

Постачання Aster 30 B1NT, за даними MBDA, має розпочатися лише у 2027 році. Водночас у липні 2026 року Україна отримала від Франції політичну згоду на розгортання ліцензованого виробництва Aster 30, що потенційно має допомогти збільшити доступність ракет для українських комплексів.

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