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Запаси ракет Patriot у Європі впали до критичного рівня через війну з Іраном – AP

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Через війну з Іраном запаси Patriot у Європі зменшилися. Чиновники побоюються обмеженого захисту НАТО від російських ракет.

Запаси ракет Patriot у Європі впали до критичного рівня через війну з Іраном – AP

Запаси американських ракет-перехоплювачів Patriot у Європі скоротилися до критичного рівня через їхнє активне використання у війні з Іраном. Це може послабити здатність НАТО протистояти потенційній ракетній атаці росії, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

За словами американського та натівського чиновників, найбільше занепокоєння викликає дефіцит саме ракет Patriot, здатних перехоплювати російські балістичні ракети. Американський посадовець заявив, що запасів у Європі недостатньо для відбиття тривалого балістичного удару, а можливості захисту навіть від одиничної ракети є "дуже обмеженими".

Причиною скорочення запасів стало, зокрема, перекидання американських ракет із Європи на Близький Схід. Там США та їхні союзники активно використовують Patriot для перехоплення іранських ракет і безпілотників.

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Ситуація викликає додаткові побоювання через перспективу потенційної агресії росії проти країн НАТО. Водночас західні чиновники не очікують російського нападу найближчим часом і вважають, що до 2030 року запаси Patriot мають бути відновлені.

У НАТО заперечують, що Альянс уже втратив необхідний рівень захисту. Представник НАТО Мартін О'Доннелл заявив, що Альянс має достатньо боєприпасів ППО для самозахисту та підтримки України.

У Пентагоні також назвали повідомлення про нестачу боєприпасів хибними. Водночас Україна продовжує просити США про додаткові ракети Patriot на тлі російських ракетних атак.

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Степан Гафтко

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