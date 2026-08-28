Запаси ракет Patriot у Європі впали до критичного рівня через війну з Іраном – AP

Запаси американських ракет-перехоплювачів Patriot у Європі скоротилися до критичного рівня через їхнє активне використання у війні з Іраном. Це може послабити здатність НАТО протистояти потенційній ракетній атаці росії, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

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За словами американського та натівського чиновників, найбільше занепокоєння викликає дефіцит саме ракет Patriot, здатних перехоплювати російські балістичні ракети. Американський посадовець заявив, що запасів у Європі недостатньо для відбиття тривалого балістичного удару, а можливості захисту навіть від одиничної ракети є "дуже обмеженими".

Причиною скорочення запасів стало, зокрема, перекидання американських ракет із Європи на Близький Схід. Там США та їхні союзники активно використовують Patriot для перехоплення іранських ракет і безпілотників.

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Ситуація викликає додаткові побоювання через перспективу потенційної агресії росії проти країн НАТО. Водночас західні чиновники не очікують російського нападу найближчим часом і вважають, що до 2030 року запаси Patriot мають бути відновлені.

У НАТО заперечують, що Альянс уже втратив необхідний рівень захисту. Представник НАТО Мартін О'Доннелл заявив, що Альянс має достатньо боєприпасів ППО для самозахисту та підтримки України.

У Пентагоні також назвали повідомлення про нестачу боєприпасів хибними. Водночас Україна продовжує просити США про додаткові ракети Patriot на тлі російських ракетних атак.

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