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The New York Times
Отопление

Запасы ракет Patriot в Европе упали до критического уровня из-за войны с Ираном — AP

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Из-за войны с Ираном запасы ракет Patriot в Европе сократились. Чиновники опасаются ограниченных возможностей НАТО по защите от российских ракет.

Запасы ракет Patriot в Европе упали до критического уровня из-за войны с Ираном — AP

Запасы американских ракет-перехватчиков Patriot в Европе сократились до критического уровня из-за их активного использования в войне с Ираном. Это может ослабить способность НАТО противостоять потенциальной ракетной атаке россии, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По словам американских и натовских чиновников, наибольшую обеспокоенность вызывает именно дефицит ракет Patriot, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Американский чиновник заявил, что запасов в Европе недостаточно для отражения продолжительного баллистического удара, а возможности защиты даже от одной ракеты являются "очень ограниченными".

Причиной сокращения запасов стало, в частности, перебрасывание американских ракет из Европы на Ближний Восток. Там США и их союзники активно используют Patriot для перехвата иранских ракет и беспилотников.

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Ситуация вызывает дополнительные опасения в связи с перспективой потенциальной агрессии россии против стран НАТО. В то же время западные чиновники не ожидают российского нападения в ближайшее время и считают, что к 2030 году запасы Patriot должны быть восстановлены.

В НАТО отрицают, что Альянс уже утратил необходимый уровень защиты. Представитель НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что у Альянса достаточно боеприпасов ПВО для самозащиты и поддержки Украины.

В Пентагоне также назвали сообщения о нехватке боеприпасов ложными. В то же время Украина продолжает просить США о дополнительных ракетах Patriot на фоне российских ракетных атак.

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Степан Гафтко

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