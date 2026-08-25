Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot, нужно больше

Украина получила от партнеров французские зенитно-ракетные комплексы Crotale, а также "немного" ракет для систем Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.

Мы получили подтверждение, не буду говорить от кого, нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM. Для нас это очень важно. Если честно, также не буду говорить от кого, еще немного поступило ракет Patriot. Сколько? Не могу сказать, но немного. Нужно больше