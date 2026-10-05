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Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ

Киев • УНН

 • 6804 просмотра

Талибы заключили с Беларусью соглашение о военно-техническом сотрудничестве при содействии России. Индия может финансировать закупки из-за напряжённости в отношениях с Пакистаном.

Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ

Движение «Талибан», контролирующее Афганистан, начало закупать в Беларуси вооружение и беспилотники. Сделки якобы осуществляются при содействии России, а посредником и спонсором выступает Индия, сообщает Afghanistan International со ссылкой на 5 бывших высокопоставленных афганских чиновников, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, контакты между Минском и талибами активизировались после визита министра обороны «Талибана» Мохаммада Якуба в Москву в конце мая — начале июня. Тогда стороны заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Один из собеседников, близкий к талибам, подтвердил договорённости с Беларусью и заявил, что сотрудничество осуществляется при участии России.

Индия может финансировать закупки

По словам источников, талибы заинтересовались новым вооружением и беспилотниками из-за обострения отношений с Пакистаном. Индия, которая также поддерживает напряжённые отношения с Исламабадом, якобы финансирует эти сделки.

Подобную схему использовали ещё при предыдущем правительстве Афганистана. Тогда Индия закупала в Беларуси вертолёты для афганских сил и оплачивала ремонт военной техники на белорусских предприятиях.

В то же время Минск в последнее время расширяет контакты с «Талибаном». В августе Беларусь посетила делегация из 13 представителей движения, а талибы также согласовали кандидатуру белорусского посла по совместительству.

Опустилась до уровня хунты и террористов: с какими режимами мира поддерживает отношения Беларусь02.09.26, 11:46 • 5576 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Талибан
Беларусь
Исламабад
Афганистан
Индия
Пакистан