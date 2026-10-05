Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
Киев • УНН
Талибы заключили с Беларусью соглашение о военно-техническом сотрудничестве при содействии России. Индия может финансировать закупки из-за напряжённости в отношениях с Пакистаном.
Движение «Талибан», контролирующее Афганистан, начало закупать в Беларуси вооружение и беспилотники. Сделки якобы осуществляются при содействии России, а посредником и спонсором выступает Индия, сообщает Afghanistan International со ссылкой на 5 бывших высокопоставленных афганских чиновников, пишет УНН.
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По данным источников, контакты между Минском и талибами активизировались после визита министра обороны «Талибана» Мохаммада Якуба в Москву в конце мая — начале июня. Тогда стороны заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Один из собеседников, близкий к талибам, подтвердил договорённости с Беларусью и заявил, что сотрудничество осуществляется при участии России.
Индия может финансировать закупки
По словам источников, талибы заинтересовались новым вооружением и беспилотниками из-за обострения отношений с Пакистаном. Индия, которая также поддерживает напряжённые отношения с Исламабадом, якобы финансирует эти сделки.
Подобную схему использовали ещё при предыдущем правительстве Афганистана. Тогда Индия закупала в Беларуси вертолёты для афганских сил и оплачивала ремонт военной техники на белорусских предприятиях.
В то же время Минск в последнее время расширяет контакты с «Талибаном». В августе Беларусь посетила делегация из 13 представителей движения, а талибы также согласовали кандидатуру белорусского посла по совместительству.
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