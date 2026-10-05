Таліби почали закуповувати зброю та безпілотники у білорусі за сприяння росії – ЗМІ

Рух "Талібан", який контролює Афганістан, почав закуповувати у білорусі озброєння та безпілотники. Угоди нібито відбуваються за сприяння росії, а посередником і спонсором виступає Індія, повідомляє Afghanistan International із посиланням на 5 колишніх високопоставлених афганських чиновників, пише УНН.

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За даними джерел, контакти між мінськом і талібами активізувалися після візиту міністра оборони "Талібану" Мохаммада Якуба до москви наприкінці травня – на початку червня. Тоді сторони уклали угоду про військово-технічне співробітництво.

Один зі співрозмовників, близький до талібів, підтвердив домовленості з білоруссю та заявив, що співпраця відбувається за участю росії.

Індія може фінансувати закупівлі

За словами джерел, таліби зацікавилися новим озброєнням та безпілотниками через загострення відносин із Пакистаном. Індія, яка також має напружені відносини з Ісламабадом, нібито фінансує ці угоди.

Подібну схему використовували ще за попереднього уряду Афганістану. Тоді Індія закуповувала в білорусі вертольоти для афганських сил та оплачувала ремонт військової техніки на білоруських підприємствах.

Водночас мінськ останнім часом розширює контакти з "Талібаном". У серпні білорусь відвідала делегація з 13 представників руху, а таліби також погодили кандидатуру білоруського посла за сумісництвом.

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