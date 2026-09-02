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Опустилась до рівня хунти и терористів: з якими режимами світу підтримує стосунки білорусь

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

За даними української зовнішньої розвідки, офіційний мінськ поглиблює зв’язки з авторитарними режимами на тлі ізоляції від Заходу. Зокрема, білорусь готує безвіз із КНДР, а також приймала афганських талібів.

Опустилась до рівня хунти и терористів: з якими режимами світу підтримує стосунки білорусь
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Публічна дипломатія республіки білорусь за президенства олександра лукашенка скріпила зв’язки з низкою авторитарних і тоталітарних держав світу. Це не лише росія, а й Ірак, Лівія, Сирія, Венесуела, КНДР, М’янма, Іран і Афганістан після повернення талібів до влади. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Водночас, у СЗР зазначили, що публічна дружба лукашенка з диктаторами має одну цікаву закономірність: Саддам Хусейн, Муаммар Каддафі, родина Асадів, Ніколас Мадуро та Алі Хаменеї - усі вони зрештою втратили владу або загинули за різних обставин.

Тепер мінськ зближується з північною кореєю, Талібаном і хунтою М'янми, тобто режимами, які самі перебувають під санкціями, міжнародною ізоляцією або звинуваченнями у злочинах проти власного населення. Традиційні партнери – від ЄС до США – для білорусі залишаються недоступними. За останній місяць ця ізоляція стала особливо помітною. міністр закордонних справ риженков заявив про підготовку безвізового режиму з північною кореєю, назвавши її "колоритною та цікавою". У білорусі також приймали делегацію афганського Талібану, а лукашенко публічно вихваляв лідера м'янманської хунти Мін Аун Хлайна

- йдеться в повідомленні української розвідки.

Тим часом КНДР є однією з найбідніших країн світу. ВВП на душу населення там не перевищує 1200 доларів проти майже 10 тисяч доларів у білорусі.

Крім того, офіційний мінськ намагався не афішувати візит талібів: частина представників делегації досі значиться у списках терористичних організацій білоруського кдб.

Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитування26.08.26, 16:36 • 15687 переглядiв

Євген Устименко

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