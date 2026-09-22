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Що святкують 22 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 482 перегляди

В Україні відзначають День партизанської слави, а у світі — екологічні та медичні дати. Болгарія й Малі святкують незалежність.

Що святкують 22 вересня в Україні та світі

22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави, у світі проходить Всесвітній день без автомобілів, Всесвітній день носорога та День обізнаності про хронічний мієлоїдний лейкоз, а Болгарія та Малі святкують свої Дні Незалежності. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого пророка Йону та священномученика Фоку, а за старим стилем відзначають день святих праведних богоотців Йоакима і Анни, пише УНН.

 День партизанської слави України

Офіційне свято, встановлене Указом Президента України у 2001 році на честь 60-річчя з початку масового підпільно-партизанського руху в Україні під час Другої світової війни. Подія вшановує подвиг партизанів, підпільників та цивільних осіб, які вели безкомпромісну боротьбу проти нацистських окупантів у тилу. У сучасних реаліях цей день набув додаткового значення, символізуючи також спадкоємність визвольної боротьби, мужність українських партизанів і Сил спеціальних операцій та руху спротиву на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

 Всесвітній день без автомобілів (World Car-Free Day)

Глобальна екологічна ініціатива, що зародилася у Франції наприкінці 1990-х років та отримала офіційну підтримку Європейської комісії у 2000 році. Подія закликає водіїв та міську владу хоча б на один день відмовитися від використання приватних авто з двигунами внутрішнього згоряння на користь піших прогулянок, велосипедів чи громадського транспорту. Мета дня — привернути увагу суспільства до проблеми забруднення атмосферного повітря, транспортного шуму, викидів парникових газів та популяризувати розбудову якісної пішохідної й велосипедної інфраструктури.

 Всесвітній день носорога (World Rhino Day)

Екологічна дата, започаткована у 2010 році Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) у Південній Африці. Подія присвячена збереженню та захисту від браконьєрства всіх п'яти існуючих видів носорогів (чорного, білого, індійського, яванського та суматранського). День висвітлює проблему нелегальної торгівлі рогами, загрози зникнення видів та знищення природних ареалів проживання цих дивовижних тварин.

Всесвітній день обізнаності про хронічний мієлоїдний лейкоз (World CML Day)

Глобальна медична дата, обрана символічно 22.09 через специфіку генетичного походження захворювання — генетичну транслокацію між хромосомами 9 і 22 (утворення так званої Філадельфійської хромосоми). Подія об'єднує онкологічні організації, медиків та пацієнтів задля підвищення поінформованості про симптоми, ранню діагностику та доступність сучасної таргетованої терапії (інгібіторів тирозинкінази).

 День Незалежності Болгарії

Офіційне державне свято на згадку про події 22 вересня 1908 року, коли у місті Велико-Тирново болгарський князь Фердинанд I оприлюднив Маніфест про проголошення суверенного Болгарського царства, остаточно ліквідувавши васальну залежність країни від Османської імперії.

 День Незалежності Малі

Головне національне свято західноафриканської країни на честь проголошення у 1960 році суверенітету та виходу з Федерації Малі після розпаду французького колоніального панування під проводом Модібо Кейти.

 День єдності балтських народів (Baltic Unity Day). 

Офіційне свято в Латвії та Литві, встановлене на честь битви при Сауле 22 вересня 1236 року, коли об'єднані війська ятвягів, жемайтів та земгалів розгромили рицарів Ордена меченосців, що стало символом єднання балтських племен проти зовнішньої загрози.

День  пам'яті святого пророка Йону 

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого пророка Йону (IX ст. до н. е.) — одного з дванадцяти малих пророків, чий шлях описаний у старозавітній "Книзі пророка Йони". Згідно з біблійним переказом, Йона провів три дні й три ночі у череві велетенського морського чудовиська за спробу ухилитися від Божого повеління проповідувати каяття жителям Ніневії, що стало праобразом триденного погребіння та Воскресіння Христа. Також у цей день згадують священномученика Фоку, єпископа Синопського, який у II столітті прославився молитовними дивами та зціленнями, а за правління імператора Траяна прийняв мученицьку смерть за відмову принести жертву язичницьким богам, та преподобного Йону Макарівського (Київського).

 За старим календарем віряни відзначають день пам'яті святих праведних богоотців Йоакима і Анни — батьків Пресвятої Богородиці, які вшановуються наступного дня після Різдва Діви Марії за юліанським календарем як покровителі родини, бездітних пар та подружнього щастя. Також у цей день відбувається Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці та згадують святого мученика Северіана Севастійського.

Олександра Месенко

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