Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.
Бойовики-джихадісти здійснили серію нападів на шість сіл у центральному регіоні Малі, вбивши понад 20 мирних жителів. Нападники пограбували та спалили села в районі Бандіагара, заїжджаючи на мотоциклах.
У західній частині Нігеру сталися два напади на мирне населення, внаслідок яких загинули 39 осіб. Атаки відбулися в прикордонному регіоні, де активно діють джихадистські угруповання.
В результаті збройного нападу на колону цивільних осіб у Нігері загинула 21 людина. Інцидент стався у прикордонному регіоні, де активно діють терористичні угруповання.
Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, що призведе до виведення 1000 французьких військових. Це рішення може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду.
Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.
Le Monde розкрило діяльність російських спецслужб з навчання 60 малійських журналістів для просування інтересів Москви в Африці. Навчання проводить агентство "African Initiative", створене для поширення проросійської пропаганди.
Генерал-майор Абдулайє Майга став новим прем'єр-міністром Малі після відставки попередника, який критикував хунту. Колишній прем'єр засуджував нездатність військових провести демократичні вибори у обіцяний термін.
Малі та китайська компанія Beijing Auxin Chemical Technology Ltd підписали угоду про будівництво заводу вибухових речовин. Малі отримає 51% акцій підприємства, яке планують збудувати за 12 місяців.
Велика Британія запровадила найбільший за рік пакет санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Обмеження торкнуться 28 постачальників військового обладнання та 3 групи найманців.
Україна заперечує причетність до постачання безпілотників повстанцям у Малі та співпраці з терористами. МЗС наголошує на запровадженні системи контролю над озброєнням, що постачається західними партнерами.
На думку вчених, перші спроби людей займатися лікарською справою зафіксовані близько 30 тисяч років тому. У XVIII - XIX століттях медицина почала набувати сучасних рис, адже було зроблено багато наукових відкриттів та винаходів.
Група Вагнера повідомила про смерть російських найманців, узятих у полон у Малі. Повстанці-туареги спростовують ці заяви, стверджуючи, що всі полонені живі. Причина суперечливих повідомлень незрозуміла.
Військовий уряд Нігеру переніс початок навчального року на 28 жовтня через сильні дощі та повені. Понад 300 людей загинули, а 800 000 постраждали від найсильніших за 30 років повеней у регіоні.
У Малі від 77 до 100 людей загинули, 255 поранені внаслідок серії нападів джихадистів. Атаки були спрямовані на військовий навчальний центр та аеропорт столиці, відповідальність взяло угруповання, пов'язане з "Аль-Каїдою".
У Швейцарії стартували переговори щодо припинення вогню в Судані, але без представників армії.
США підкреслили дестабілізуючу роль Росії в Африці після розриву дипвідносин Нігеру з Україною. Держдеп США заявив, що присутність рф та "Вагнера" в регіоні сіє хаос і нестабільність.
МЗС України назвало рішення Нігеру розірвати дипвідносини жестом солідарності з рф. Україна відкидає звинувачення у підтримці тероризму та порушенні міжнародного права.
Військовий уряд Нігеру розірвав дипвідносини з Україною, звинувативши її у підтримці 'терористичних угруповань'. Це сталося після подібного кроку Малі та прибуття російських військових інструкторів до Нігеру.
МЗС України назвало рішення Малі розірвати дипломатичні відносини недалекоглядним і поспішним. Україна відкидає звинувачення у підтримці тероризму та залишає за собою право на відповідні заходи.
Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через коментарі ГУР про бої на півночі країни.
Повстанці-туареги стверджують, що вбили 84 найманців з російської групи 'Вагнер'. Telegram-канал, пов'язаний із 'Вагнером' підтвердив втрати в цьому регіоні.
Представник ГУР заявив про підготовку нових заходів щодо зменшення спроможностей рф в Африці та інших регіонах. Це коментар щодо нещодавнього знищення "вагнерівців" у Малі туарезькими повстанцями.
Представник ГУР МО України прокоментував атаку на російських найманців у Малі. За його словами, це змушує рф витрачати додаткові ресурси та відволікати сили, а також має іміджеві втрати для агресора.
Представник ГУР заявив, що туарезькі повстанці отримали необхідну інформацію для успішної операції проти російських найманців у Малі. Юсов натякнув на продовження дій проти російських військових в різних куточках світу.
У ПВК "вагнер" підтвердили загибель своїх найманців у Малі під час боїв з туарезькими повстанцями біля Тін-Зауатіна. За різними даними, втрати могли становити від 20 до 82 осіб.
Повстанці в Малі захопили найманців ПВК "Вагнер" і пропонують передати їх Україні на знак солідарності.
На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.
Україна, як незалежна держава, вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території Югославії, де йшла кривава громадянська війна.
Військові лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру підписали пакт про створення нової "Конфедерації держав Сахеля" на своєму першому саміті в Ніамеї.