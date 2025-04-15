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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 606 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26779 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська будуть виведені

Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.

Новини Світу • 1 січня, 06:34 • 23033 перегляди

Малійські бойовики атакували кілька сіл у країні: понад 20 загиблих

Бойовики-джихадісти здійснили серію нападів на шість сіл у центральному регіоні Малі, вбивши понад 20 мирних жителів. Нападники пограбували та спалили села в районі Бандіагара, заїжджаючи на мотоциклах.

Новини Світу • 22 грудня, 04:02 • 61160 перегляди

39 людей загинули від нападів у Нігері: серед жертв є діти

У західній частині Нігеру сталися два напади на мирне населення, внаслідок яких загинули 39 осіб. Атаки відбулися в прикордонному регіоні, де активно діють джихадистські угруповання.

Новини Світу • 15 грудня, 04:01 • 18692 перегляди

Смертельний напад на цивільних у Нігері: що відомо про трагедію

В результаті збройного нападу на колону цивільних осіб у Нігері загинула 21 людина. Інцидент стався у прикордонному регіоні, де активно діють терористичні угруповання.

Новини Світу • 7 грудня, 23:29 • 22710 перегляди

Чад розриває військову угоду з Францією: що це означає для регіону?

Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, що призведе до виведення 1000 французьких військових. Це рішення може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду.

Новини Світу • 29 листопада, 10:14 • 15764 перегляди

Африканська інтрига: чому влада Чаду затримала і відпустила російського пропагандиста шугалея

Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.

Новини Світу • 28 листопада, 09:04 • 13903 перегляди

рф вчить африканських журналістів поширювати російську пропаганду - Le Monde

Le Monde розкрило діяльність російських спецслужб з навчання 60 малійських журналістів для просування інтересів Москви в Африці. Навчання проводить агентство "African Initiative", створене для поширення проросійської пропаганди.

Новини Світу • 23 листопада, 23:21 • 35851 перегляди

У Малі правляча хунта призначила генерала новим прем'єр-міністром

Генерал-майор Абдулайє Майга став новим прем'єр-міністром Малі після відставки попередника, який критикував хунту. Колишній прем'єр засуджував нездатність військових провести демократичні вибори у обіцяний термін.

Новини Світу • 21 листопада, 16:24 • 21692 перегляди

Малі та китайська компанія побудують завод з виробництва вибухових речовин

Малі та китайська компанія Beijing Auxin Chemical Technology Ltd підписали угоду про будівництво заводу вибухових речовин. Малі отримає 51% акцій підприємства, яке планують збудувати за 12 місяців.

Новини Світу • 17 листопада, 04:29 • 94974 перегляди

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік

Велика Британія запровадила найбільший за рік пакет санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Обмеження торкнуться 28 постачальників військового обладнання та 3 групи найманців.

Війна • 7 листопада, 11:33 • 16863 перегляди

МЗС України відкидає звинувачення у постачанні БПЛА повстанцям у Малі

Україна заперечує причетність до постачання безпілотників повстанцям у Малі та співпраці з терористами. МЗС наголошує на запровадженні системи контролю над озброєнням, що постачається західними партнерами.

Війна • 14 жовтня, 16:42 • 16989 перегляди

7 жовтня: Міжнародний день лікаря, Всесвітній день бавовни

На думку вчених, перші спроби людей займатися лікарською справою зафіксовані близько 30 тисяч років тому. У XVIII - XIX століттях медицина почала набувати сучасних рис, адже було зроблено багато наукових відкриттів та винаходів.

УНН Lite • 7 жовтня, 03:09 • 148865 перегляди

Група Вагнера заявила про загибель полонених найманців у Малі, повстанці спростовують - ЗМІ

Група Вагнера повідомила про смерть російських найманців, узятих у полон у Малі. Повстанці-туареги спростовують ці заяви, стверджуючи, що всі полонені живі. Причина суперечливих повідомлень незрозуміла.

Новини Світу • 4 жовтня, 19:03 • 26350 перегляди

Повені в Нігері відклали початок нового навчального року

Військовий уряд Нігеру переніс початок навчального року на 28 жовтня через сильні дощі та повені. Понад 300 людей загинули, а 800 000 постраждали від найсильніших за 30 років повеней у регіоні.

Новини Світу • 21 вересня, 10:19 • 16849 перегляди

Джихадисти вбили десятки людей у Малі: атаки на військові об’єкти

У Малі від 77 до 100 людей загинули, 255 поранені внаслідок серії нападів джихадистів. Атаки були спрямовані на військовий навчальний центр та аеропорт столиці, відповідальність взяло угруповання, пов'язане з "Аль-Каїдою".

Новини Світу • 19 вересня, 21:30 • 18842 перегляди

Мирні переговори щодо війни у Судані відкриті, однак за участю лише однієї сторони – ЗМІ

У Швейцарії стартували переговори щодо припинення вогню в Судані, але без представників армії.

Новини Світу • 14 серпня, 14:15 • 21648 перегляди

Держдеп США відреагував на рішення Нігеру розірвати дипвідносини з Україною

США підкреслили дестабілізуючу роль Росії в Африці після розриву дипвідносин Нігеру з Україною. Держдеп США заявив, що присутність рф та "Вагнера" в регіоні сіє хаос і нестабільність.

Війна • 9 серпня, 11:29 • 112458 перегляди

Жест "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з рф - МЗС щодо рішення Нігеру розірвали дипвідносини з Україною

МЗС України назвало рішення Нігеру розірвати дипвідносини жестом солідарності з рф. Україна відкидає звинувачення у підтримці тероризму та порушенні міжнародного права.

Політика • 8 серпня, 08:38 • 36252 перегляди

Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною

Військовий уряд Нігеру розірвав дипвідносини з Україною, звинувативши її у підтримці 'терористичних угруповань'. Це сталося після подібного кроку Малі та прибуття російських військових інструкторів до Нігеру.

Війна • 6 серпня, 21:26 • 100443 перегляди

Рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним - МЗС

МЗС України назвало рішення Малі розірвати дипломатичні відносини недалекоглядним і поспішним. Україна відкидає звинувачення у підтримці тероризму та залишає за собою право на відповідні заходи.

Політика • 5 серпня, 15:15 • 23947 перегляди

Малі розриває дипвідносини з Україною через коментарі ГУР

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через коментарі ГУР про бої на півночі країни.

Політика • 5 серпня, 01:27 • 121507 перегляди

Повстанці-туареги стверджують, що вбили десятки російських бойовиків у Малі

Повстанці-туареги стверджують, що вбили 84 найманців з російської групи 'Вагнер'. Telegram-канал, пов'язаний із 'Вагнером' підтвердив втрати в цьому регіоні.

Новини Світу • 2 серпня, 14:01 • 20386 перегляди

Юсов про знищення вагнерівців в Африці: професійні люди готують вже наступні заходи

Представник ГУР заявив про підготовку нових заходів щодо зменшення спроможностей рф в Африці та інших регіонах. Це коментар щодо нещодавнього знищення "вагнерівців" у Малі туарезькими повстанцями.

Війна • 1 серпня, 15:02 • 25973 перегляди

Юсов про знищення "вагнерівців" у Малі: є військові наслідки для рф

Представник ГУР МО України прокоментував атаку на російських найманців у Малі. За його словами, це змушує рф витрачати додаткові ресурси та відволікати сили, а також має іміджеві втрати для агресора.

Війна • 1 серпня, 14:56 • 27861 перегляди

В ГУР прокоментували знищення “вагнерівців” у Малі: “продовження буде”

Представник ГУР заявив, що туарезькі повстанці отримали необхідну інформацію для успішної операції проти російських найманців у Малі. Юсов натякнув на продовження дій проти російських військових в різних куточках світу.

Війна • 29 липня, 11:23 • 64517 перегляди

У ПВК "вагнер" підтвердили загибель своїх найманців у Малі

У ПВК "вагнер" підтвердили загибель своїх найманців у Малі під час боїв з туарезькими повстанцями біля Тін-Зауатіна. За різними даними, втрати могли становити від 20 до 82 осіб.

Новини Світу • 29 липня, 08:58 • 18336 перегляди

Малійські повстанці хочуть передати затриманих "вагерівців" Україні

Повстанці в Малі захопили найманців ПВК "Вагнер" і пропонують передати їх Україні на знак солідарності.

Війна • 28 липня, 09:12 • 92459 перегляди

Повстанці з Малі заявили, що вбили і поранили десятки "вагнерівців" - Reuters

На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.

Новини Світу • 28 липня, 07:37 • 25989 перегляди

Сьогодні День українських миротворців: створення першого батальйону, найвдаліші місії, втрати

Україна, як незалежна держава, вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території Югославії, де йшла кривава громадянська війна.

Суспільство • 15 липня, 03:41 • 20826 перегляди

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер підписали договір про "конфедерацію" - ЗМІ

Військові лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру підписали пакт про створення нової "Конфедерації держав Сахеля" на своєму першому саміті в Ніамеї.

Новини Світу • 6 липня, 17:15 • 22997 перегляди