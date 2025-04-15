У ПВК "вагнер" підтвердили загибель своїх найманців у Малі

У ПВК "вагнер" підтвердили загибель своїх найманців у Малі під час боїв з туарезькими повстанцями біля Тін-Зауатіна. За різними даними, втрати могли становити від 20 до 82 осіб.