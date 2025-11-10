У Малі стратили популярну блогерку, яка підтримувала армію – її викрали посеред дня
Київ • УНН
Озброєні бойовики у Малі викрали та публічно стратили відому користувачку TikTok Маріам Сіссе. Вона мала близько 100 тисяч підписників та знімала патріотичні ролики на підтримку військових.
У північному місті Тонка (Малі) озброєні бойовики викрали та публічно стратили Маріам Сіссе – відому користувачку TikTok, яка прославляла дії малійської армії. Про це повідомило державне телебачення ORTM та підтвердили два місцеві джерела, пише УНН.
Деталі
Сіссе, яка мала близько 100 тисяч підписників, знімала патріотичні ролики, підтримуючи військових у боротьбі проти повстанців. За словами свідків, жінку "силою забрали з ринку на очах у всіх".
Ця молода жінка просто хотіла просувати свою громаду через свої дописи в TikTok та заохочувати малійську армію в її місіях із захисту людей та їхнього майна
Влада поки не назвала імен викрадачів, однак, за даними джерел, нападники, ймовірно, належали до угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM), пов’язаного з "Аль-Каїдою".
Країна нині переживає загострення конфлікту: бойовики вже кілька тижнів блокують постачання пального, що призвело до часткового паралічу столиці.
Смерть блогерки викликала хвилю обурення в соцмережах – користувачі називають її символом мужності та підтримки своєї армії.
