Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
Київ • УНН
Актор Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучилися після дев'яти років стосунків. Пара, яка має 8-річного сина Ларса, планує продовжувати спільне виховання.
Лауреат премії "Оскар" Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучилися після дев'яти років спільного життя. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Представник Гібсона підтвердив спільну заяву, надану ексклюзивно PEOPLE у вівторок, про те, що пара розлучилася близько року тому, але вирішила не ділитися цією новиною публічно досі
Пара, яка почала зустрічатися у 2014 році, додала, що планує продовжувати спільне виховання свого 8-річного сина Ларса
Хоча сумно завершувати цей розділ нашого життя, ми благословенні прекрасним сином і продовжуватимемо бути найкращими батьками
Гібсон відомий у Голлівуді як актор, режисер і продюсер, який керував жанром бойовиків та драм, створивши такі популярні фільми, як "Патріот", "Кривавий батько" та "Хоробре серце", який у 1996 році отримав "Оскар" за найкращий фільм, а Гібсон - за найкращу режисуру.
Нагадаємо
У 2025 році низка голлівудських пар розірвала стосунки, серед них Кеш Воррен та Джессіка Альба після 16 років шлюбу, а також Сідні Суїні та Джонатан Давіно, які скасували весілля. Також розійшлися Дакота Джонсон і Кріс Мартін після 8 років та заручин.