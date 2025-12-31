$42.390.17
15:45 • 370 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 2126 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 9440 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 14082 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 15673 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 15106 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 14248 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13562 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14950 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28305 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
УНН Lite
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 192 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 5444 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 7964 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 10442 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 20116 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Актор Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучилися після дев'яти років стосунків. Пара, яка має 8-річного сина Ларса, планує продовжувати спільне виховання.

Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя

Лауреат премії "Оскар" Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучилися після дев'яти років спільного життя. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Представник Гібсона підтвердив спільну заяву, надану ексклюзивно PEOPLE у вівторок, про те, що пара розлучилася близько року тому, але вирішила не ділитися цією новиною публічно досі

- пише видання.

Пара, яка почала зустрічатися у 2014 році, додала, що планує продовжувати спільне виховання свого 8-річного сина Ларса

Хоча сумно завершувати цей розділ нашого життя, ми благословенні прекрасним сином і продовжуватимемо бути найкращими батьками

- написала пара у своїй заяві.

Гібсон відомий у Голлівуді як актор, режисер і продюсер, який керував жанром бойовиків та драм, створивши такі популярні фільми, як "Патріот", "Кривавий батько" та "Хоробре серце", який у 1996 році отримав "Оскар" за найкращий фільм, а Гібсон - за найкращу режисуру.

Нагадаємо

У 2025 році низка голлівудських пар розірвала стосунки, серед них Кеш Воррен та Джессіка Альба після 16 років шлюбу, а також Сідні Суїні та Джонатан Давіно, які скасували весілля. Також розійшлися Дакота Джонсон і Кріс Мартін після 8 років та заручин.

Алла Кіосак

