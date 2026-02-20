Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ

$43.270.03
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 30732 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 60351 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 35944 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 60097 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 34494 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 49668 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 31069 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27447 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26670 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 23:04 • 16338 перегляди
Трамп призначає свого зятя Джареда Кушнера "спецпосланцем миру"19 лютого, 23:39 • 10758 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 22837 перегляди
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28 • 17088 перегляди
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 13950 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 35392 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 60111 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 49675 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 45969 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 57075 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Вашингтон
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 280 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 8628 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 8602 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 17156 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 28049 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Ту-95

Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Президент США Дональд Трамп, за повідомленням Daily Beast, ледь не заснув під час виступів на інавгураційному засіданні "Ради миру". Камери неодноразово фіксували його із заплющеними очима, що стало не першим подібним випадком.

Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, "здавалося, ледве справлявся з тим, щоб не заснути", поки інші виступали на його інавгураційному засіданні так званої "Ради миру", повідомляє Daily Beast, пише УНН.

Деталі

Видання пише, що 79-річний президент говорив без упину понад 45 хвилин, перш ніж зайняти місце на сцені в четвер, коли інші зверталися до групи, зібраної у Вашингтоні в окрузі Колумбія.

"Камери неодноразово фіксували Трампа із заплющеними очима, поки захід затягувався", пише видання.

"У четвер повіки президента, здавалося, стали важкими, коли виступав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, менш ніж через годину після того, як президент сів своє місце після свого звернення. В якийсь момент, коли світові лідери виступали, він різко випрямився, коли пролунали оплески, і йому різко розплющилися очі", - ідеться у публікації.

Це останній випадок із серії публічних зібрань, де найстарший президент, коли-небудь обраний, нібито заснув перед камерами, пише видання.

Президент, зауважує видання, "захищав свої моменти сонливості під час зустрічей після того, як його бачили дрімаючим на круглих столах та засіданнях кабінету міністрів у Білому домі".

Під час своєї останньої зустрічі високопосадовців наприкінці минулого місяця президент наполягав, що не проспав на грудневому засіданні кабінету міністрів, але стверджував, що заплющив очі лише на попередній зустрічі, тому що вона стала "досить нудною".

"Було трохи нудно, але я не спав", - заявив тоді Трамп.

Він також стверджував, що камери просто зафіксували його в момент, коли він моргав, але пояснення суперечило моментам, зафіксованим на відео, пише видання.

Трамп заявив, що склав свій третій когнітивний тест на "відмінно"10.12.25, 13:58 • 3502 перегляди

Юлія Шрамко

СвітУНН Lite
Вибори в США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Велика Британія