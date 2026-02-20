Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, "здавалося, ледве справлявся з тим, щоб не заснути", поки інші виступали на його інавгураційному засіданні так званої "Ради миру", повідомляє Daily Beast, пише УНН.

Видання пише, що 79-річний президент говорив без упину понад 45 хвилин, перш ніж зайняти місце на сцені в четвер, коли інші зверталися до групи, зібраної у Вашингтоні в окрузі Колумбія.

"Камери неодноразово фіксували Трампа із заплющеними очима, поки захід затягувався", пише видання.

"У четвер повіки президента, здавалося, стали важкими, коли виступав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, менш ніж через годину після того, як президент сів своє місце після свого звернення. В якийсь момент, коли світові лідери виступали, він різко випрямився, коли пролунали оплески, і йому різко розплющилися очі", - ідеться у публікації.

Це останній випадок із серії публічних зібрань, де найстарший президент, коли-небудь обраний, нібито заснув перед камерами, пише видання.

Президент, зауважує видання, "захищав свої моменти сонливості під час зустрічей після того, як його бачили дрімаючим на круглих столах та засіданнях кабінету міністрів у Білому домі".

Під час своєї останньої зустрічі високопосадовців наприкінці минулого місяця президент наполягав, що не проспав на грудневому засіданні кабінету міністрів, але стверджував, що заплющив очі лише на попередній зустрічі, тому що вона стала "досить нудною".

"Було трохи нудно, але я не спав", - заявив тоді Трамп.

Він також стверджував, що камери просто зафіксували його в момент, коли він моргав, але пояснення суперечило моментам, зафіксованим на відео, пише видання.

Трамп заявив, що склав свій третій когнітивний тест на "відмінно"