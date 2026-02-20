$43.270.03
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИ

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Президент США Дональд Трамп, по сообщению Daily Beast, едва не заснул во время выступлений на инаугурационном заседании "Совета мира". Камеры неоднократно фиксировали его с закрытыми глазами, что стало не первым подобным случаем.

Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИ

Президент США Дональд Трамп, "казалось, едва справлялся с тем, чтобы не заснуть", пока другие выступали на его инаугурационном заседании так называемого "Совета мира", сообщает Daily Beast, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что 79-летний президент говорил без умолку более 45 минут, прежде чем занять место на сцене в четверг, когда другие обращались к группе, собравшейся в Вашингтоне в округе Колумбия.

"Камеры неоднократно фиксировали Трампа с закрытыми глазами, пока мероприятие затягивалось", пишет издание.

"В четверг веки президента, казалось, стали тяжелыми, когда выступал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, менее чем через час после того, как президент сел на свое место после своего обращения. В какой-то момент, когда мировые лидеры выступали, он резко выпрямился, когда раздались аплодисменты, и ему резко распахнулись глаза", - говорится в публикации.

Это последний случай из серии публичных собраний, где самый старший президент, когда-либо избранный, якобы заснул перед камерами, пишет издание.

Президент, отмечает издание, "защищал свои моменты сонливости во время встреч после того, как его видели дремлющим на круглых столах и заседаниях кабинета министров в Белом доме".

Во время своей последней встречи высокопоставленных чиновников в конце прошлого месяца президент настаивал, что не проспал на декабрьском заседании кабинета министров, но утверждал, что закрыл глаза только на предыдущей встрече, потому что она стала "довольно скучной".

"Было немного скучно, но я не спал", - заявил тогда Трамп.

Он также утверждал, что камеры просто зафиксировали его в момент, когда он моргал, но объяснение противоречило моментам, зафиксированным на видео, пишет издание.

Трамп заявил, что сдал свой третий когнитивный тест на "отлично"10.12.25, 13:58 • 3504 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Выборы в США
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Великобритания