Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИ

Президент США Дональд Трамп, "казалось, едва справлялся с тем, чтобы не заснуть", пока другие выступали на его инаугурационном заседании так называемого "Совета мира", сообщает Daily Beast, пишет УНН.

Издание пишет, что 79-летний президент говорил без умолку более 45 минут, прежде чем занять место на сцене в четверг, когда другие обращались к группе, собравшейся в Вашингтоне в округе Колумбия.

"Камеры неоднократно фиксировали Трампа с закрытыми глазами, пока мероприятие затягивалось", пишет издание.

"В четверг веки президента, казалось, стали тяжелыми, когда выступал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, менее чем через час после того, как президент сел на свое место после своего обращения. В какой-то момент, когда мировые лидеры выступали, он резко выпрямился, когда раздались аплодисменты, и ему резко распахнулись глаза", - говорится в публикации.

Это последний случай из серии публичных собраний, где самый старший президент, когда-либо избранный, якобы заснул перед камерами, пишет издание.

Президент, отмечает издание, "защищал свои моменты сонливости во время встреч после того, как его видели дремлющим на круглых столах и заседаниях кабинета министров в Белом доме".

Во время своей последней встречи высокопоставленных чиновников в конце прошлого месяца президент настаивал, что не проспал на декабрьском заседании кабинета министров, но утверждал, что закрыл глаза только на предыдущей встрече, потому что она стала "довольно скучной".

"Было немного скучно, но я не спал", - заявил тогда Трамп.

Он также утверждал, что камеры просто зафиксировали его в момент, когда он моргал, но объяснение противоречило моментам, зафиксированным на видео, пишет издание.

